自由廣場》國家應從年資問題重新審視高教人才

◎ 劉兆隆

根據教育部統計，我國大專校院教授從一○六至一一○學年間專任教職流失逾二千人，而其年齡分佈五十五歲以上日增，五十歲以下的青壯年則連五年下跌。學者分析，資深教授因年改傾向延退、卡到年輕博士進路；加上「少子化」讓高教前景不樂觀，願意投入教職者愈稀，未來恐人才斷層出現。目前大學教師中青壯年專任人數愈來愈少，今年國立大學教師的平均年齡已達五十五歲，預估十年後會有一波大斷層。

這些問題表面上來看是少子化，究其原因卻是公立大學老師在退撫制度設計時，採用與公務員、中小學校師一致性的年資計算體制使然。然而，其中最大的問題是，大學教師進入職場的平均年齡，要比中小學教師和公務員晚五到八年，卻採同樣的年資計算公式，如此就會產生大學教師的退撫不如他們的怪現象。

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特別是在頂大，許多老師都是在國內外擔任多年的博士後研究員，或是在國外大學與私校服務多年才被挖角過來，年資計算更加不利。於是這些頂大就採取延退的制度設計，讓他們能累積多一點年資，以使退休金豐厚一些。但這種做法卻恰恰阻礙青年學者進入頂大服務的機會，惡性循環使得頂大師資持續高齡化，更影響高教品質。

因此具體改進建議如下：一是學者進入公立大學服務時，政府應允許多購買一定的年資，以補其念博士班所損耗的年齡，個人以為可以設計一個平均數例如至多購買五年。如此一來可讓他們在年資計算的起跑點，與中小學教師和公務員相近，退撫制度就相對公平。

第二就是如果大學要延聘資深績優教師，可採用約聘僱方式進行。因為不佔員額，也不會影響優秀青年學者延攬。更不增加國家退撫開支，大學也可視其自身需要與財政能力決定教師的延聘，而不會流於人情。

第三是適度採計專案教師的年資。目前很多公立大學在聘人時都先以專案起聘，待考核其學術表現之後再改聘為專任。由於目前專案採用勞保體制計算年資，無形中又壓低了這些青年學者的退撫年資計算，形成新的不公平。因此適度採計專案教師年資，也等於是另啟延攬優秀青年學者的彈性做法。

（作者是彰師大公共事務與公民教育系副教授）

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