自由廣場》AV-8B不適合台灣

◎ 宋磊

美國軍事專家羅格威（Tyler Rogoway）最近建議，因應解放軍威脅，美方應嘗試將具有垂直／短場起降的「AV-8B海獵鷹（Harrier）」出售台灣，原因在於美方預計在二○二五年除役所有該型機種，若能讓台灣獲得這型戰機，能有效減緩解放軍攻台時，機場跑道遭破壞後無法起飛的窘境。

雖然AV-8B戰機具有短場起降的能力，不過，以該戰機性能而言，仍無法滿足空軍對下一代戰機的需求，茲分析如下：

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空軍認為，下一代戰機為第五代戰機，匿蹤、垂直起降係基本需求，多年來，軍方嘗試向美提出採購F-35B戰機的要求，雖然目前美方因盟國F-35B戰機的生產期程排至數十年後，拋開政治不談，軍方若想順利採購該機，保守估計恐怕得延至二○三○年後，因此空軍著手明年啟動下一代戰機的研製案，後年完成對外展示，預計二○二五年進行首飛。

其次，美軍海獵鷹戰機雖然具備垂直起降功能，但戰機本身最大飛行速度為○‧九五馬赫，當一架戰機的最大飛行速度無法達到超音速，將無法勝任緊急起飛與攔截的任務，尤其當前台海局勢緊張，空軍戰機必須在六分鐘內完成起飛，縱然海獵鷹具備垂直起降功能，但受限於發動機推力，不適合台海空防環境。

第三，海獵鷹戰機最多僅能掛載四枚空對空飛彈，空戰性能大打折扣。相形之下空軍現役主力戰機，幻象戰機最多掛載八枚空對空飛彈，F-16戰機亦能攜帶六枚空對空飛彈，IDF戰機經升級後掛載飛彈的數量也提高至六枚，無論是視距外空戰或近距離纏鬥，即使海獵鷹戰機能攜帶四枚AIM-120中程空對空飛彈，但對比之下，三款主力戰機的空戰性能仍優於海獵鷹，空軍在無法獲得F-35B戰機前，軍方將心力投入至下一代戰機的研製工作，才有足夠的實力掌握台海空防。

（作者是淡江大學戰略所博士生）

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