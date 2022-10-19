社論》台灣這個歷史博物館

上週，民進黨籍退輔會副主委李文忠在立法院表示，轉型正義要堅持，但他已多次表達反對拆除中正紀念堂的「蔣公銅像」。民進黨二度執政，高喊轉型正義，但最高威權象徵如如不動。反倒是，二○一八成立的轉型正義委員會，已經在今年五月三十日解散。以蔣氏第四代之姿，蔣萬安則當仁不讓地競選首都市長，對家族歷史無愧於心。民主已成主流，威權餘緒瀰漫，並存於民主台灣。

「威權時期不是大家都選擇服從嗎」，蔡英文總統當選後的起手式，似乎已可預見這種局面。不過，李登輝也重用李煥、郝柏村，陳水扁當選後仍拜會威權象徵人物。李扁蔡這方面的妥協，與其說是政治性格的軟弱，不如說共同體現了台灣政治時空的交錯重疊。而隨著時間的演進，交錯重疊的東西越來越多，許多問題陷入互相牽制的困境。於是，台灣成為一種歷史博物館，最特別的是，館藏品不是以遺跡存在，而是以活化石的狀態存在。這個歷史博物館，充滿不同方向的行動者。

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最近，外部的行動劇場，也讓這個歷史博物館更加熱鬧。五十年前，中國對統一台灣，沒有急迫感，真相是，無能為力。但這種態度，約從中英談判香港主權回歸開始有所改變。到了習近平，某種預約時間的武統論成為主流。二○二七常被提到，那是習近平第三任結束、邁向第四任的關卡。如果，尼克森主義為中美關係奠定了「超穩定結構」，那麼，習近平顯然在挑戰這個結構。川普接收到這個訊息，中美關係開始逆轉，美中台三角關係也為之失衡。習近平，揚棄改革開放、和平崛起，導致川普到拜登也揚棄對一中原則的「認知到」、「不表異議」。隨著習近平對台灣咄咄逼人，美國也不惜亮出台灣主權中立的立場，強調台灣獨立與否由台灣自己決定，堪稱對北京以武力片面改變現狀的再平衡。

這樣的現實情境，把台灣倒帶回二戰終戰後的現代史開端。一九四○、五○年代之交，蔣氏黨軍來台接受日軍投降、國共內戰失敗蔣氏政權轉進台灣、韓戰爆發毛澤東即出兵抗美援朝，瞬息萬變促使美國由放棄轉為支持蔣氏擁有中國代表權、默認其有效統治台灣、舊金山和約沒有明定台灣歸屬。一九七○年代，基於聯中制蘇，美國將台灣與中國和平統一懸為一中政策的基礎，五十年不變。到了後蔣時代，出現台灣民主化的變數。台灣民主化所激發的自決活力，經常遭到來自華府、北京的雙重壓力。

過去十年，習近平讓事情起了變化。馬英九，二○○八上任，九二共識、終極統一，成為兩岸關鍵詞，台海相對平靜。不過，二○一二，習近平大位到手，歐巴馬「重返亞洲」，也透露了美國政策調整的風向。二○一五，太陽花運動後上場的馬習會，其所吸引的國際鎂光燈很快就黯淡了。二○一八，川普發動對中貿易戰，中美「超穩定結構」正式瓦解。而二○一六，蔡英文當選，民進黨完全執政，兩岸距離漸行漸遠，台美關係漸入佳境。經過二○二○開始的全球疫情，台灣的民主防疫成功典範、可信賴的半導體供應鏈、北京趁疫謀統的軍事冒進行動，尤其是今年二月的烏俄戰爭，伴隨著習近平對內統治的「返毛現象」，終令台灣獨立又被視為一種想像。

五十年風水輪流轉。一九七一，聯合國二七五八號決議，解決了國共的中國代表權之爭。一九七二，以發展中美夥伴關係出發的上海公報，美國「認知到」、「不表異議」：在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國的重點在於，和平解決兩岸分歧。交由國共和平解決，其實是一種拖字訣。到了後蔣時代台灣民主化，台灣人民掌握自決前途的話語權，加上北京露出武統的真面目，自我否定和平崛起的假象，美國的兩岸認識論不得不隨現實而調整。美國的調整，造成西方的羊群效應，兩岸認識論又快速回到七十年前。只不過，當時的交還日本、交還中國、聯合國託管、獨立、公投等諸多想像，目前在民主台灣，這些選項已經剔除不少。

二二八、白色恐怖、林義雄滅門慘案、陳文成陳屍台大案等等，傷口尚未復原，卻有大敵當前，二三○○萬人需要在中華民國或台灣的拉扯中凝聚共識。於是，台灣這個歷史博物館，成為一種罕見的過去／現在／未來複合型進行式。這樣的總體相，也讓台灣成為二戰、冷戰結束至今「活著的歷史」。

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