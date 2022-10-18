社論》改正與中國愚蠢的交往政策

中共二十大集會之際，美國頻頻出招。先是美國聯邦貿易代表戴琪七日批評中國「國家指導的不透明產業政策」，美國將採取新做法，以維護國家安全。當天，商務部宣布限制向中國出售半導體技術的全面新措施，除非得到特許，美國企業不得向中國供應先進計算機晶片、晶片製造設備和相關產品；中國最大記憶體代工廠長江存儲等三十一家企業及機構旋即列入「未經核實」清單，美國廠商須經查核許可才得對其出貨。白宮再於十三日發表《國家安全戰略報告》，指中國是對全球秩序最大挑戰，「今後十年是美國與中國競爭的決定性時期」。情勢至為明顯，美中兩國的競爭與對抗已尖銳化。

拜登政府的半導體新管制最具震撼力。受到限制或禁止的，不只美國公司，也包括使用美國技術軟硬體的外國廠商，效力是全球性的。廠商之外，美國公民及持有綠卡的工程師、科學家也不得協助中國製造晶片，即使在中國製造不受管制的設備亦然，中國半導體業人事雞飛狗跳。由於管制措施空前嚴厲，產業斬首、科技脫鉤、拜登絞殺…等說法紛紛出籠，費城半導體、台積電等相關股票行情重挫，已進入空頭市場的國際股市雪上加霜。習近平被迫在二十大開幕講話回應，宣稱要「打贏關鍵核心技術攻堅戰」。

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美國遏制中國技術的全球策略，據《紐約時報》報導，經過數月籌劃與交涉，有謀而動。其緣起，在情報部門去年十月指中國正運用高速計算和人工智慧，發展隱形及超高音速武器，並試圖破解美國政府最高加密等級通訊，美國遂積極構思如何出手。今春俄羅斯入侵烏克蘭和中國加緊對台灣軍事脅迫，增益美方憂慮；七月間中國中芯國際聲稱可產製七奈米晶片，美方行動急迫感激升。美歐經濟制裁俄羅斯，雖因俄國以能源反制而效果打折扣，但制裁對普廷的作戰能力造成了重大打擊，美方因此找到以自身對全球技術和供應鏈的影響力當武器，大力限制中國技術之計。

美國警覺並採取行動，早已有之，如今更具體而全面。出手之前，川普時期美國就與荷蘭、日本協商行動，拜登政府持續並擴大與南韓、英國、以色列協調。由於各國顧慮中國報復，美國最終決定單獨行動，但新管制涵蓋外國公司，不啻為各國實質排除疑慮。其間，商務部、國防部、能源部和國務院跨部會規劃，並與業界諮商。

於是，有如世人所見，從《晶片法案》、晶片四方聯盟、對中國禁售高階晶片和製造軟體到全面管制，都顯現美方決心要讓中國技術追趕不上。白宮國安顧問蘇利文以「小院子、高圍欄」形容管制關鍵技術：「基礎技術的控制點須在這個院子裡，圍欄要很高，因為競爭者不應利用美國及盟友的技術來破壞我們的安全。」中國去年進口四千億美元半導體，高度依賴外國晶片，且技術落後三代，是美國得以發動半導體攻勢的基礎。

美國使出嚴厲的半導體圍堵措施，反映對中國政策的重大轉變，如今正極力矯正從尼克森、季辛吉一九七○年代以來的錯誤。當初盤算，聯合中國以制衡蘇聯，並透過經貿開放改變中國政治社會的如意算盤完全失敗，反而加深了共產中國的專制獨斷。同期間西德總理布蘭德（Willy Brand）也犯下同樣錯誤，一廂情願試圖以「透過貿易促成改變」（Wandel durch Handel）讓中蘇兩國因經貿對外開放、融入世界經濟而促進民主法治。

國際關係現實主義理論學者米爾斯海默（John Mearsheimer）今年二月接受《日經新聞》訪問指出，美國誤判中國國力壯大後會走向民主，是「戰略上一大失算」。他指出，不僅美國，台灣、日本、南韓都促成中國經濟崛起，招來自身地緣政治的重大威脅；「美國因為這一愚蠢的交往政策，替自己製造勁敵」。

米爾斯海默所言，信而有徵。一九九○年代，台灣不少廠商大舉西進中國，導致國內生產、投資相對下降，產業遭磁吸而空洞化，經濟成長動能弱化，成長率趨緩，平均每人國內生產毛額（GDP）二○○三年被南韓超越。更大的惡果，經濟、軍事崛起的中國併吞台灣野心益形張狂，侵擾脅迫成為日常；米爾斯海默指出的美國愚蠢錯誤，台灣同樣犯了，而且傷害更大。

如今，美國川普、拜登兩任總統從貿易、科技、安全戰略著手，調整改變與中國交往政策，德國也有「『透過貿易促成改變』時代已經死亡」的呼聲；台灣見賢思齊，以積極作為匡正向中國傾斜的愚蠢和錯誤，不容怠惰。

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