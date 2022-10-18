自由廣場》大人不要對高中社團指指點點

◎ 張約翰

高中社團活動是許多人成年後難以磨滅的回憶。慶幸的是，筆者當年進入號稱全台北市社團活動最多、最自由的高中，正式加入與沾醬油的社團至少四、五個，正式、非正式的活動及出版刊物，從未經歷校方的阻礙。

然而不是所有高中社團都能這麼幸運。記得筆者上高中的前一年，一九八三年板橋高中校刊社就發生刊物被校內安全維護秘書指控「思想有問題」，要移送首謀到警總查辦事件，連帶使校刊社製作的當期校刊「板青卅七期」被禁止收藏於該校圖書館與板青社。卅七年後，才由當事人、現為報導者執行長何榮幸等校友，在上週四將這神秘缺席的一期，帶回母校重新上架。

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現在的台灣，板青卅七期事件幾乎不可能重現，但成年人出自政治動機、意識型態對高中社團活動的干預，從來不曾消失，只不過換了個樣貌。

日本京都橘高校吹奏部應邀來台於國慶典禮表演，超越高中等級的音樂表現加上青春可愛的笑容與活力，起初先是引發媒體與社群熱議，接下來話題就漸漸歪向國慶卻只有關注日本高中生社團、反觀台灣高中樂儀旗隊是否黨國遺緒這兩種由政治意識型態主導的方向。

橘色惡魔掀起的風暴，從可愛即是正義，又迅速導向政治光譜兩端的攻防。這是我們面對社群話題是應該特別注意的特徵，任何快速形成的輿論焦點，都同樣被快速導向意識型態對抗。台灣的高中生社團是否能健全發展出橘色惡魔這樣的高水準表現，不怎麼在大人們關心的焦點之內。更不要說，大人們動不動用政治之手對高中社團活動指指點點，跟卅七年前板中安維秘書幹的事，又有什麼兩樣？

從卅多年前筆者的高中時代，到廿一世紀已經快過去四分之一的今天，台灣對高中社團的態度變化不大，仍是視為有礙升學、無事生波、沒有最好，除非能幫學校出公差、擺門面，否則大部分學校很少積極鼓勵社團發展。然而高中社團生活的記憶之所難以磨滅，正是對投入的青春歲月的感性認知，成為一生的瑰寶，也形塑對目標、夢想的毅力與勇氣。如果身為大人的你也有這樣一份珍貴記憶，還請對高中社團活動少些干預或比劃。

（作者是世新大學傳播博士）

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