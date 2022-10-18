自由廣場》用嗡嗡嗡檢驗柯文哲

◎ 黃惟冰

上個週末大雨侵襲北台灣，其中台北市雨勢更是凶猛。以擎天崗為例，兩日累積雨量達千毫米。如此大雨，也造成台北市多處災情。但在此同時，平日總愛以工作狂自我標榜，號稱「嗡嗡嗡」不停的柯文哲，卻因人在中部輔選，勘災姍姍來遲而飽受批評。

對此，柯文哲則為自己辯護稱，「我們是依照SOP走，只有出現例外時，才需要通知長官」、「現在都E化時代，全部都是遠距辦公了，為什麼一定要人坐在防災中心給人家看？」

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平心而論，柯文哲所言並不完全錯誤，一個有制度的組織，確實不需要事事都等長官下令，各部門遇到問題，應該自動自發，有條不紊。只是，柯文哲帶領的北市府並不是這樣運作。

八月廿六日，時任台北市副市長的黃珊珊在臉書貼文，指出將辭副市長投入選戰。其中一段話寫道，「從我到職的第一天到現在，每天七點半，我準時參加晨會，兩年多來，不曾間斷；當然還有數百次的防疫會議，督導十幾個局處的業務會報、列管數百件專案、府級委員會等大大小小會議，總是有開不完的會」。試問，如果北市府真的做到只有例外時才需要長官，那麼黃珊珊為何每天七點半就要開會，然後天天都有開不完的會？

總結來說，周末的這場雨勢，沖開的不是台北市政府的SOP與E化程度，而是柯文哲只顧選舉，卻把市政晾在一旁的醜態。

（作者從事公共服務業）

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