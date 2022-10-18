自由廣場》離樹立典範很遠的蔡壁如

◎ 陳冠甫

民眾黨立委蔡壁如碩士論文違反學術倫理，遭德明科大撤銷學位，蔡壁如十四日宣布辭職立委，並稱請辭並非認罪，而是要樹立新政治典範，並呼籲各政黨還給人民健康的選舉。有趣的是，要樹立何種政治典範，蔡壁如語焉不詳。

這一切反而更像先佔領輿論制高點。因為蔡壁如並非第一時間請辭，而是被黨主席柯文哲證實請辭。儘管蔡的說法前後不一，是人之常情，因為放棄立委職務並非易事，更高的現實盤算是要柯文哲下指導棋。

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論文風波有如打開潘朵拉的寶盒，最初中箭的林智堅退選，不只創紀錄，而且樹立政治障礙與某種名聲壓力。讓後續論文爭議主角需考量辭職與政黨選舉的影響因素。以這點來看，當時撂狠話、講風涼話的政治人物現在人人自危，深怕下一個就輪到自己。

論文是否會影響政治前途也看政治實力。議員層級抄襲者眾，天下烏鴉一般黑，倒也不生影響，多只在立委、市長選舉等級，才能受到媒體監督。選舉議題以外，高等教育擴張，延伸學歷貶值到論文抄襲、乃至在職專班的檢討等老問題，卻又再一掃而過，等待下次爭議的爆發，或學生招生人數不足的自然消失。

高等教育的擴張向來是為回應傳統高等教育系統，無法滿足包含學生、家長在內消費者的需求。背後隱藏的菁英主義、財務限制、政治因素、學歷資格、文憑主義基本。社會結構下工作分配不均、取得機會的不平等，從而創造了學歷或學力資格的需求與之相關的社會規則，治標不治本的作法，加速了不平等現狀。

論文抄襲問題的深與廣超乎預期。政治人物接二連三被抓包抄襲，僅是教育系統屆臨崩潰的前兆。追根究柢，如知名主持人于美人所說的「要摧毀一個國家不需要原子彈，只要允許學生作弊。」直白說，就是誠實。

台灣社會誠不誠實，不好說也說不好。論文抄襲點出的不誠實，對比常見食品混充、過期換標、文書登載不實等欠缺誠實的情形並無不同。但為何只對某些論文窮追猛打，甚至論文作者換人就換了腦袋與標準，答案很明顯。有人只想利用偶爾被抓到的不誠實，操作政治攻防，根本不在乎社會是否誠信與信任的建立。

（作者是台北大學法律研究所研究生）

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