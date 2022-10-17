自由廣場》我一場被圍攻的演講

◎ 湯先鈍

我在十月十一日接受母校克萊蒙特研究大學（Claremont Graduate University）邀請，就中美關係發表了一個鐘頭的演講。許多碩士生、博士生、我以前的同學、三位我以前的論文指導老師，與三位加州州立大學的同事與會。

演講後的討論會，大部分聽者認為台灣還沒有準備好應對中共可能的武力侵犯，也不知道何時會準備好應付中共各種形式的攻擊。而且台灣「維持現狀」的選項已經一去不復返。如果真是如此，他們建議美國政府應考慮認清這個事實，台灣更該及早與中共妥協。

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很遺憾，當場我無法提出有效的反駁。

他們同時認為我的嚇阻理念有問題。嚇阻的政策不是那麼簡單，如果沒有破釜沉舟的決心，一切都會被敵方視為挑釁，反而加速自取滅亡。如果台灣不恢復兩年徵兵制，等於「以不教民戰，是謂棄之」。

我當晚與一位台灣的朋友討論這個問題。他認為這些學者的看法是因為加州需依賴中國的經濟，才有此看法。我個人認為這種態度不健康，但也不認為這些美國學者有偏見，他們的看法完全基於他們的學術觀點。他們很可能是錯的，但他們已經是終身教授，何必關心誰得到了什麼利益？

前參謀總長李喜明將軍在接受美國60 Minutes節目訪問時，除了大聲疾呼台灣必須要積極備戰，以嚇阻中共的侵犯，他也表示不確定台灣人民是否能及時準備好。

我的同事們的觀點是，如果台灣沒有也不會準備好，台灣和美國必須認真考慮其他解決方案。

如果，台灣沒有準備好，就不會達到對中共的嚇阻效果，中國、美國和台灣勢必得承受嚴重後果。

在這方面，因為對於祖國台灣的愛，我也很擔心。

我在過去的文章裡說過，台灣的未來由台灣人民決定。我的同事們知道，他們對台灣沒有發言權，但有必要指出旁觀者的觀察與看法。

他們認為，如果中國發動攻擊，台灣能撐多久完全不重要，重要的是台灣有沒有表現出堅強的戰鬥意志，讓戰爭根本不會發生－這是嚇阻，笨蛋（It’s deterrence, stupid！）否則如果等戰爭開始，一切都為時已晚。

我仍然認為台灣對於嚇阻政策有許多誤解，用通俗的說法是：嚇阻不是自爽，以為自己、家人與國人有決心不計一切代價抗敵；而是要破釜沉舟的展示自己的力量，嚇阻侵略者。否則，如果盟友都對台灣的決心感到疑惑，還談什麼嚇阻敵人？

我沒有權力置喙台灣人民的決定，只是指出以第三者的角度對於現實的觀察。友直，友諒吧？

（作者為美國加州州立大學富樂頓分校兼任教授，主授國際關係學）

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