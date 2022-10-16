自由廣場》境外茶混充台灣茶 農會把關不力

◎ 程仁宏

媒體報導南投縣竹山鎮陳姓女茶農，以越南茶葉報名參加竹山鎮農會舉辦的杉林溪春茶競賽，並切結為台灣茶葉，經評鑑後竟獲得「二朶花」獎項，後經彰化縣衛生局赴茶行抽驗，並將茶葉送茶改場鑑定，確認成份是「境外茶」，於是函轉南投地檢署偵辦。看到此則報導，內心一則以喜 一則以憂，喜的是彰化縣衛生局的主動出擊，憂的是茶葉評鑑流於形式嗎？把消費者當成冤大頭嗎？中央及其他縣市的衞生單位有替消費者把關嗎？

筆者在監察院與楊美鈴委員，曾調查台灣茶葉相關議題，發現台灣每年約有二萬五千公噸進口茶葉，其中七十四％為越南進口。在一○四年也進口三萬二○五公噸茶葉、一○五年進口二萬六三二四公噸、一○六年進口二萬九八九四公噸，但是大家在市面上有看到賣「越南茶葉」的標示或茶行嗎？反而看到的幾乎都是「台灣高山茶」，那麼多的越南茶去了哪裏？相關單位有追查過嗎？

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如今竟然以越南茶葉冒稱台灣茶葉參加竹山鎮農會的比賽，而且還獲獎，雖然竹山鎮農會要求參賽者切結為台灣茶葉，顯然流於形式，沒有具體把關措施，連評審都未能發現，目前國內各農會辦理不少茶葉評鑑，只要獲獎後的茶葉價格都翻兩翻，農會成為不肖茶農的幫兇，讓消費者成為冤大頭。

消費者對台灣茶葉非常喜愛，尤其經過評審後獲獎的茶葉，更是很多消費者搶購的產品，農會的茶葉評鑑應該有具體的把關措施，才有公信力，如將參賽茶葉送驗，至少要將獲獎的茶葉送驗，而不是只是形式的切結；衞福部應該要求各地方政府加強查緝；對於不肖茶農或茶商以越南茶葉冒充台灣茶葉的詐欺行為，應該加重罰責，才能確保消費者的權益，更能讓台灣茶葉成為台灣的驕傲。

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）

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