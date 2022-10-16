自由廣場》神明的代誌 政客莫「假鬼假怪」

◎ 王南昕

澎湖媽祖觀光文化園區將在本月二十日開幕，卻在整地時發現一百四十年前清朝定國將軍劉文珍夫妻的古墓墓碑，依文化資產保存法應立即停工，我們也可趁此停下來思考，用國家公權力和預算設置宗教園區的合憲性何在？

上週，台中基督長老教會和跨黨派議員、候選人，反對大安媽祖文化園區，違反憲法的宗教平等原則。前市長胡志強強力推動的園區，當年議會決議不能編列公務預算做雕像，迄今經過三任市長，已花費公帑六億元，竟只有基座沒有神像，今年盧秀燕市長才找到私人建商捐贈石雕神像。

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澎湖媽祖觀光文化園區，縣政府舉債已花五點五億元蓋銅製神像和園區。十年前王乾發縣長要蓋在澎湖內海中央的大倉島，逃避環評又毀掉島上整片防風林、祖墳和一座小學，引起民意強烈反對。賴峰偉縣長，把反對在大倉蓋神像的民調，曲解為同意在重光里蓋神像，用「抓交替」手法製造弱弱相殘，甚至挑起宗教戰爭。

其實，社會上每個人各自信仰不同的神明相安無事，誰的神比較大、比較好、比較有用，都不能政府說了算。各宗教信眾有多有少，也不可以用民主的數人頭來決定公共事務，資源分配必須平等對待，這是憲法的宗教平等原則。如果因為信仰媽祖的人多，就給媽祖蓋個園區，形成對其他宗教的不公平競爭。雖然教會並不主張要蓋基督神像，如果政府對每個宗教蓋同等大小的園區以示公平，那澎湖還沒變成超大型宗教博物館，財政就破產了。

現代民主國家「政教分離」原則，源自西方世界許多宗教戰爭的慘痛經驗，阿富汗等極端教派統治的國家，嚴禁女生讀書，違反頭巾規定的女性會被國家暴力殺害。台灣則有許多政客，把持廟宇管理委員會，操縱龐大的資源來影響選票，當神聖的宗教權力和世俗的政治權力結合在一起，顯然是很可怕的巨靈。

心術不正的人，假借神明的話來唬人，甚至騙財騙色，有法律來制裁。十年前，政客假借託夢來搞錢搞事，搞出五、六億元大錢坑，民主制度應該發揮監督制衡的功能。下個月底的選舉，民眾莫再讓政客繼續「假鬼假怪」！

（作者為台師大環境教育所研究生、澎湖縣民）

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