自由共和國》黃文局／經商與從政之道

黃文局／GTI共同創辦人

我不知道其他生意人如何，我個人的經驗是屢受挫折，備極艱辛。

有人也許認為我唱高調，不過，個人認為，游錫堃院長說的真好，他把我的書「大局」看透，真的看懂門道，他認為此書寫的是商「道」。其實，「大局」書中寫的，就是藉由商戰實錄，解釋人間之「道」。世間政治或其他圈圈相同，「各有其道」，只要層次夠高，「道」理相通，可以互用。

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老子說：「道可道，非常道」。道是可以用文字說明的，但是，透過文字的說明，才知道，道是說不明白的，「道」，變幻莫測，沒有一定的「常理」，所以不是一般人所理解的「常規」，只有親自體會，才能理解。台灣話說的：「撩下去，才會知！」

我經常把政治人物分成三類：

一流人才，在他的政治理念的背後，有一定的哲學基礎。

二流人才，在他的政治理念的背後，有一定的理論體系。

三流人才，在他的政治理念的背後，可以把人事物交待得一清二楚。

如果人事物都說得「哩哩落落」，那麼，根本不入流。作什麼事，成功率都很低。想當政治人物？就別提了。

商場人物亦同。基本上，也可以套用上面的理論。像王永慶，雖然書讀不多，但從賣米、木材、石化等生意的實務摸索過程之中，他已掌握了人事物的特性與要訣。

處處留心皆學問，學問不一定書中求，實務經驗，更能悟出理路。這理路歸納之後，就是理論體系。如果加上沈思，深刻了解「為商之道」，除了了解如何作生意，更了解為什麼要作生意，那就是他經商的哲學基礎了。

每個專業都有不同的「道」，每個人也有不同的「道」，悟道的過程與速度也不盡相同。有高人指點，當然可以減少「試誤」的過程與時間。

不過，不是每個人都那麼幸運可以碰到「貴人」，也不是每個人都像王永慶一樣，可以自悟其道。能像禪宗六祖「頓悟」的人幾希？台灣，又有幾個王永慶？

為什麼要多念書？為什麼要多和高人在一起？道理在此。

韓非子說：下君盡己之能，中君盡人之力，上君盡人之智。

白話文是三流君王，只會死腦筋，包辦一切。結果，君王累死，將士閒死。

二流君王，除了自己賣力，也會派任工作，建立團隊，幫忙出力。

一流君王，建國方略，瞭然於胸。知人善任，把資源給他，由他規劃執行，君王只要把握方向，由手下發揮創意，利用他的智慧，不是輕鬆愉快？也就是好的君王，懂得授權，分配資源。行事流雲，舉重若輕。

經商亦同，初期「校長兼打鐘」（台語），所有事情一腳踢，忙到「大粒汗，小粒汗」（台語） 。規模擴大，人員增加，一定要「授權」，不可能再「專權」，忙不過來，必須利用他人之力。當然，「授權」不當，主管「濫權」，天怒人怨，最壞的情況是「公司包起來，走路」 （台語）。用人不當，結果可以非常嚴重。因此，用人是技術，也是藝術。

管理要素有三，人事物，人是最困難的，因為，物是固定的，有一定的物性。人是活的，人性難以捉摸。作過生意或當過主管的人，無不為人的問題，焦頭爛額。

由上所述，可見「萬變不離其宗」，經商與從政之道，道理相通，也很類同。競爭策略，可以觸類旁通。

經商與從政，都想把生意做大，愈往高爬。如何判斷生意是否作得火旺，政治前途是否光明？

判斷標準其實很簡單，組織的人愈來愈多，錢愈來愈厚，代表這個組織，愈來愈壯大。反之，組織的人員愈來愈少，錢也愈來愈薄，代表這個組織正在萎縮。人員都很精明，眼看這組織沒有前途，腳底抹油，溜了！投資或贊助者也會縮手，沒有人想要肉包子打狗，一去無回的投資。

也因此，經商與從政人員，應該至少要有二個特質，一是激勵（Inspiring） 同仁，二是說服（convincing） 支持者。

經商人員，要能鼓舞同仁，為了公司的成長，全力以赴。員工要去說服客戶，讓他們買下公司的產品。說服不了客戶買下產品，公司沒有營業額，員工求去，公司就撐不下去了。

從政人員，也必須激勵員工的士氣，為共同目標打拼。還要有說服能力，讓支持者願意掏出錢包，支持你的理念。政治人物，只有理念，沒有實物，比經商更難凝聚向心力。

從政人員，說服不了支持者繼續出錢，錢燒光了，自然人去樓空。

做生意與從政一樣，每天都要處理如潮湧進的問題，一波波，永遠處理不完。因此，你除了要有快速處理事情的能力，也要有分門別類的功夫。否則，當你累壞了，躺在床上回想今天的戰績，原來，你都被小事搞得筋疲力竭，大事一件也沒完成。

做生意與從政一樣，必須具備絕對的耐心。

做生意，必須一步一腳印，頭纍纍（台語），一直幹下去，直到有一天，抬起頭來，一座羅馬大城，赫然就在眼前。原來，羅馬不是一天可以造成的。是日以繼夜，一塊磚，一塊瓦，堆疊起來的。

從政相同，為了了解民瘼，必須深入基層。廟宇，菜市場，批發商場等，都不能錯過。這些市井小民看到政治人物，絕對抓住你不放，從東說到南，由西講到北，他家的「死骨頭」（台語） 都要搬出來講給你聽。你說你還有行程，那慘了，那個行程比我重要？你死定了。可是，你被那些公公婆婆綁住，什麼事都不必作了。因此，你要耐心傾聽，又能借機脫身，最好能不得罪，又能令他滿意？這種藝術，是獨門武功，不是人人具備，也不是人人學得來的。當今政治人物，宋楚瑜功力第一。

政治人物，尤其是名人，行程滿滿，從早上的白帖，到晚上的喜宴，我聽前國大代表黃昭輝說過，一天跑十一攤。前南投縣長彭百顯，一個晚上喜宴六個，個個得罪不起，都是敬個酒就趕下個行程，他一走，背後怨言就開罵了。只有宋楚瑜，聽過他參加的紅白帖，都是由頭坐到尾。只有聽過感激，沒有聽過怨言。他怎麼作到的，我想，最重要的是二個，善用時間、設定優先順序。你不可能面面俱到，但在盡可能的範圍，滿足最重要的金主或樁腳。

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