自由共和國》蔡明芳／中共二十大無法改變中國經濟衰退的趨勢

中共召開二十大，但無法改變中國經濟衰退的趨勢（美聯社檔案照）

蔡明芳／淡江大學產業經濟學系教授

中共召開第二十次全國代表大會。外界預測，習近平將在這屆二十大上，取得史無前例的第三屆任期。（法新社）

美國高盛（Goldman Sachs）銀行在八月下修中國經濟成長率至三％後，世界銀行與國際貨幣基金近期也分別下修中國經濟成長預估至二．八％與三．二％，距離中國官方今年的經濟成長率的目標五．五％愈來愈遠，這也是我們少數見到全球主要經濟預測機構對於中國經濟的預測出現與中國官方預期的落差愈來愈大的情況，若我們在考慮近期美國新的科技管制手段，中國經濟成長可能被進一步下修。

從去年開始出現中國房地產開發商恆大債務違約的情況到今年爛尾樓與民眾拒繳房貸以及許多村鎮銀行出現擠兌的現象，這也顯示中國政府面對的經濟挑戰愈來愈大，未來中國的經濟是否會繼續衰退或衰退到何種情況，是世界各國非常關心的。

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中國出口與內需下滑的證據

愈來愈明確

出口、內需與投資往往被認為是驅動經濟成長的三駕馬車，就中國的出口而言，我們可以區分為中國對於已開發國家與開發中國家或低度開發中國家的出口變化來討論。首先，自美中貿易衝突以來，美國對中國採取的科技出口管制並未因為拜登總統上台而有趨緩的跡象，從過去百分之廿五的「微量原則」（De Minimis Rules）到近期所採取的「外國直接產品規則」（Foreign Direct Product Rule）都顯示美國對於中國科技的管制趨嚴，對中國尖端科技的發展的關注也更為謹慎，在此管制背景下，科技產業對於中國的新增投資必然會減少，新的管制政策也會加速供應鏈的重組速度，更重要的是，讓原來對美國政府態度存疑的外國廠商也必須要認清沒有兩邊押寶的模糊空間。因此，我們可以預期，美國對中科技管制趨嚴將導致新增投資的減少以及供應鏈的加速重組的結果，這將是中國出口將會持續衰退的主要原因。

其次，對許多過去與中國密切合作的開發中國家或新興國家而言，如已宣布破產的斯里蘭卡或面臨債務危機的巴基斯坦與寮國等一帶一路國家，均面臨美國聯準會（FED）持續升息與全球通貨膨脹的挑戰。聯準會升息使得這些新興國家的債務增加與新興國家貨幣相對美元貶值，使得新興國家被迫同時面對既有的全球能源與原物料價格上漲以及輸入性通貨膨脹的問題，更詳細的分析可以參見自由共和國「高通膨加速中國經濟衰退與一帶一路的破產 人民幣只會愈來愈不值錢。」此外，立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞（等波羅地海國家也先後退出「中國︱中東歐國家合作機制」，這也意謂中國在對開發中國家以及已開發國家的出口也會大幅降低。除了上述因素外，全球通貨膨脹使得全球經濟會出現衰退的可能性愈來愈大的情況下，身為世界工廠的中國將首當其衝，中國對外出口衰退的情況應會持續且尚未看到盡頭，這使得中國政府創造外匯收入以及廠商創造利潤的機會都大幅減少。

面對中國經濟衰退

台韓的經濟表現出現強烈對比

就中國的內需而言，自武漢肺炎疫情到Covid-19變種病毒蔓延以來，中國採取的封城清零措施已對於自身經濟帶來極的的傷害，加上中國限電對廠商生產所帶來的不確定性，都對於中國的就業與內需帶來不小的衝擊。中國國家統計局公布今年七月經濟數據顯示，社會消費零售總額年增二．七％，低於預期的五％；規模以上工業增加值按年增三．八％，均低於預期的四．三％。八月經濟數據則顯示，消費、投資、工業增加值全部低於預期，其中社會消費零售年增二．五％，顯著低於市場預期的七％。由此顯示，中國國內需求確實也出現持續下滑的趨勢。中國國內需求下滑也部分反映在韓國對中國出口衰退與貿易逆差的現況，根據韓國產業通商資源部在本月1日公布的數據顯示，韓國已連續第六個月貿易逆差，韓國自今年五月開始對中國出現貿易逆差，南韓上月對中國的出口則衰退六．五％的衰退。相較於台灣出口與經濟成長的良好表現，韓國與中國經貿關係的變化更凸顯台灣近年台商回台投資所帶動的經濟體質改變，使得台灣對中國出口的產品內容與韓國已有很大的不同。

當中國的出口與內需都出現顯著的下滑跡象時，中國經濟衰退的預期也會影響廠商投資的誘因，在此情況下，中國投資動能也將會消失，換言之，中國經濟的三駕馬車都已無力再拉動中國經濟的成長，中國經濟衰退以及未來的房地產破末問即將會更加嚴重。

有關中國經濟會衰退或崩潰的言論在過去並不罕見，因此，許多人仍會好奇中國經濟會大幅衰退的論點是否也是放羊的小孩？

個人認為中國經濟大幅衰退將成真的原因有二，第一，隨著中國的經濟成長，中國的人口紅利與環境紅利已逐漸消失，中國需要新的經濟轉型或技術進步來改變其勞動生產力以帶動其經濟持續成長，可惜的是，經濟的轉型需要的民主制度與法律制度因為習近平的廢除任期制以及香港送中條例通過與共同富裕政策等因素，已受到極大破壞。沒有好的法律制度與財產權的保障，市場機制也會受到破壞，此時，經濟資源將無法被有效的利用。除非中國政府完全掌握每個中國人的資訊，否則，在中國既有的經濟規模下，我們很難相信中國共產黨可以取代市場機制，透過共產制度對資源做有效的分配。

第二，中國經濟若出現瓶頸可以用經濟工具解決，然而，習近平卻選擇發動戰狼外交，破壞民主國家對其長久累積的信任，導致國際供應鏈加速轉移，這也會造成中共可以使用的經濟工具愈來愈少。

最後，中國不僅是世界的工廠也是重要的消費市場，中國經濟持續衰退對世界各國的經濟必然帶來不小的影響，面對中國經濟的衰退，如何提高經濟的韌性以降低衝擊，將會是包含台灣在內的世界各國政府所需面臨的嚴肅課題。

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