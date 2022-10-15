自由廣場》探中共20大後派系走向

◎ 楊宗新

中共二十大召開在即，黨內派系也將進行重組，預料隨著習近平繼續連任，將呈現「派系和諧化、地方勢力弱化、團派建制化」三大趨勢。

派系林立，歷來是中共的正常現象。毛澤東曾言：「黨內無派，千奇百怪」，可見中共是容許派系存在的。而派系的劃分，或以官方定性來識別，例如文革時期的「四人幫」；或透過意識形態做區別，例如文革結束後的「凡是派」、「實踐派」；或以組織或區域為分野，前者如「團派」、「石油幫」，後者如「上海幫」；或以派系內共主為效忠對象，例如「江派」、「習派」。

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這些識別標準，並非涇渭分明，有時十分模糊，甚至連當事人都不會承認自己屬於何派系。自二○一三年習近平執政後，中共黨內約有四大派系：習派、江派、團派及太子黨；而習派內部，又可分為之江新軍、閩江新軍、新上海幫、陝西系。在習的第一個任期，黨內派系攻防仍頻，進入第二個任期後，逐漸呈現習派一支獨大局面，二十大後，這種趨勢將更明顯。

其他派系無法與習派抗衡的結果，將造成派系衝突和諧化，而另一個隨之而來的看點，則是習派內部地方勢力弱化。習近平進入中央前，歷任福建省長、浙江省委書記、上海市委書記，外加其父習仲勛係陝北紅軍創建者之一，習近平年輕時也在此參加過「上山下鄉」，使得與陝西有地緣關係者，也大量被任用。

過去習近平之所以借重這些來自特定區域的人馬，係為了爭奪利益分配，然而在任期進入第三任後，黨內各路人馬基本上已俯首稱臣，失去拉拔特定集團與其他勢力對抗的必要，此時所需思考的，是如何從「習派的共主」，轉變成「全黨的共主」。面對此問題，仰賴人治是行不通的，必須建立制度化的人事任用管道，中共黨內既有的升遷機制共青團，將重獲生機。

回顧習近平執政十年，團派雖能夠在政治局獲得一席之地，卻始終被黨媒刻意邊緣化，難以成為主流聲音。然而團派畢竟是中共內部建制性的菁英甄補機制，當習近平對團派的胡錦濤、李克強不再擔憂後，共青團的力量勢將回歸。

（作者為公務員，台中市民）

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