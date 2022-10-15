自由廣場》延長役期 看看韓國

◎ 吳一忠

俄烏戰爭引起全球關注，出現「今日烏克蘭，明日台灣」的聲浪，立院法制局建議適時恢復徵兵制，國防部長邱國正曾說目前我國是「徵募並行」，但不排斥延長役期。十二日正式確認恢復徵兵制，役期延長為一年，可以讓士兵經過完整訓練，成為合格的戰鬥兵，此決定和蔡英文總統對媒體的說法一致。

根據民調，有百分之八十的年輕人願意上戰場，但面對即將延長役期的新聞，有的後悔沒利用寒暑假去成功嶺受訓，有的打算先休學去當兵，希望避開一年役期及戰爭風險。讓人不禁擔憂，若是中國入侵台灣，多少人願意上前線保家衛國？

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看看韓國，視服役為畢生光榮，常見韓籍大明星，志願加入海軍陸戰隊，入營時民眾夾道送行，歷經嚴格磨練，舉凡寒訓、實戰等嚴苛技能，不但是國家的活廣告、軍中的楷模，更成為同袍的標竿。

舊年代義務役役期兩至三年，「破冬」、「破百」表示撐得夠久，光榮退伍很不容易，值得慶祝。當時國內的民情認為，沒當過兵的男人，會被看不起的。現在即使延長為一年，也不過是當時役期的二分之一或三分之一，更何況目前部隊福利好、待遇佳，有什麼好怨的？

蔡英文總統強調，台灣唯一的選項是展現自我防衛的決心。換言之，「好男要當兵，好鐵要打釘」的時代來臨，國防部的方向和政策絕對正確，孫子兵法「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，延長役期是國安必備的措施，應該盡早執行才是。（作者為一等士官長退伍，嘉義縣民）

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