自由廣場》回應李遠哲前院長-氣候風險、科學與政治

◎ 陳治維、許力允

前中研院院長李遠哲接受媒體採訪時，表達了對氣候風險的擔憂，也提出總統不聽取他對能源轉型的建議，二○五○淨零轉型是在畫大餅這樣的指控。儘管李前院長對於人類文明存續的擔憂並非空穴來風，但這樣的指控其實是小覷了科學破壞式創新的能力，也忽視了國內現階段在淨零轉型上的努力。

李前院長認為，如果台灣要二○五○淨零碳排，民眾現在就要開始減少消費，放棄追求經濟成長。這樣的觀念並不新，英國知名經濟學家傑森·希克爾便在他的著作《少即是多：棄成長如何拯救世界》中提出類似的看法，然而他也強調，棄成長並不是單純縮小GDP，而是減緩非必要的開採和生產，改變過去無節制的消費模式，找尋在不超出地球資源負荷並不剝削開發中國家的成長模式。

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事實上，為了文明的永續發展，聯合國也提出了十七個永續發展目標(SDGs)，其中「合適的工作及經濟成長」就包含了這樣的概念。這目標下有一個子目標：二○三○年前，逐步改善全球的資源使用與生產效率，依據「永續消費和生產的十年計畫」，努力使經濟增長與環境退化脫鉤，且已開發國家應成為表率。這其實正是我國政府在淨零轉型上的努力方向之一。

儘管近年在台商回台投資的帶動下，國內能源消耗的確是不減反升，但據經濟部統計，能源密集度正在逐年降低，自二○一三年的五·二三（公升油當量／每千元）已下降至去年的四·二三，代表著我國的經濟成長正在與能源消耗逐漸脫鉤，若能持續加速潔淨能源的開發，那下降的幅度將會更快。

不可否認，政府在潔淨能源的投資，應該要再加大且加速，根據牛津經濟論壇的報告顯示，若想要達成二○五○淨零碳排，已開發國家應該每年投入三·五％的國民生產毛額在淨零轉型上，這是執政者不容迴避的課題。但一個有為的政府，在能源政策佈局上，除了考量環境的議題外，也要將經濟發展、國家安全等因素全面納入考量，而不是將所有的資源都押注在一個項目上去發展。

淨零轉型不是一個簡單的工作，它是本世紀人類必然也必須面對的社會改造工程，也正因為它的緊急性與迫切性實在太高，所以有為人士的求好心切可以理解，但政府施政仍要回歸實然面，在加速轉型以及社會影響中間，取得一個平衡點，才有可能讓國家穩健發展。

（作者分別為台灣零碳協會理事長、理事）

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