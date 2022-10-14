自由廣場》趙少康與蔣萬安

◎ 劉毅天

趙少康：「票投民進黨，青年上戰場」…

蔣萬安說抗中保台是選舉咒語…

想想真是失笑，這「十萬青年十萬軍」慷慨激昂、熱血沸騰、保家衛國的祖宗，怎生出一堆喊「票投民進黨，青年上戰場」的龜孫子？

人生的確奇怪，筆者小時候，反共抗俄連天響，家家門口有滅火儲水槽、騎樓下挖藏防空洞，上小學還演練過幾次躲炸彈…在國民黨的肅殺專政統治下之成長，曾經看茅盾、魯迅的書都必須偷偷摸摸，依然服兵役是一種義務，保家衛國是一種責任，彈丸台灣揚言殺朱拔毛、打倒馬列，實在有夠「挑釁」！結局是數十年過去，不但國家依然存在…而且晶片第一之外，還有不少製造業傲視全球。

請繼續往下閱讀...

民國六十八年，大學聯考作文題目是「生於憂患死於安樂」試申論之…要換作今天民國一百一十一年，再讓藍營袞袞出題，該會改成「惟智者以小事大」吧!?先賢哲人說的話都有其道理，此時此刻，該拿出勇氣捍衛家園？還是當個「聰明人」卑躬屈膝？也許不同的秉性會有不同的選擇，然而歷史會記載得清清楚楚，這華人史上，遇敵主和的，在史書裡、在戲劇戲曲裡，忠奸涇渭分明，千年風流，西湖邊上岳王墓，還跪著秦檜呢…

蔣萬安就更有娛樂效果了，實在是個被政治耽誤的偶像咖，會搖蔣家旗但不會唸咒語、只會深蹲的肌肉男；帥則帥矣，就是忘了「抗中保台」其來有自，深根在「反共抗俄」的孤臣孽子、退一步無死所之心，原也是被兩蔣濫用成誅殺異己的法器，前塵雖不堪回首，認當人家子孫的，好歹總是該思源的。

（作者為退休金融服務業者，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法