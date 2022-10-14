自由廣場》論文戰火 別再燒向下次選舉

挽救破敗的高教誠信

◎ 黃榮文

南投縣長候選人許淑華的碩士論文抄襲案，抄襲跡證十分確鑿，逢甲大學學倫會審議結果卻是：「涉及不當引述，但未達違反學術倫理情節重大程度，不必撤銷學位」，各界譁然！

回顧之前擬參選桃園市長的林智堅，接連被台大及中華大學撤銷學位，各校之間的審議標準落差竟如此之大，令人難以理解；而這兩個學校對於校內其他學倫案件的審議結果，與林智堅案相較，亦出現明顯雙標。

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對於國內高等學校學倫會如此漫無標準的黑箱審議，教育部之前的法令不彰，實難辭其咎!而現職的潘部長、廖主秘、高教司官員等主其事者，在這陣子論文抄襲引發的學倫事件中毫無主動積極作為，亦有失職守。

亡羊補牢，筆者提出以下數點建議，期冀教育部能認真審度並積極辦理：

一、立即修訂「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，審議委員名單無須保密，並須各有一位教育部指派的委員及該校校教評會委員代表，同時審議結果亦須公開。理由很簡單，只舉即將實施的國民法官為例，難道出庭審理時國民法官需戴著面具，以避免當事人或旁聽者認出而遭事後挾怨報復？而且可以不公布判決書全文，只告訴當事人最後判決結果嗎？

二、檢舉人或當事人若不服審議結果，應均可向教育部直接提出申訴，而非向學校重新檢舉；教育部在審視相關證據後應另組覆議會審議，並以覆審結果定案且副知學校依照辦理即可，並籌設一常態性的學倫覆議會因應。

三、立即提撥經費成立專案，要求各大專校院對該校自成立在職專班以來，所產出的所有碩博士論文，半年之內進行比對完成，再半年之內將之前所有非在職專班的碩博士論文亦比對完成，依比對結果進行公正處理，並分別函報教育部審查處理結果，避免明年的大選再出現類似案件，嚴重斲傷高教威信。

四、積極檢討回流教育制度，若在職碩士專班仍有辦理需求，應速修訂「學位授予法」，授權各校決定是否保留撰寫碩士論文的規定，一勞永逸。

（作者為彰化師大兼任教授，彰化師大附工前校長）

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