自由廣場》動物王國裡的眾生相

◎ 陳燕齡

時間過得真快，轉眼又從二○一八年移到二○二二年的領袖競爭大賽登場。這回很精彩的是眾說紛紜，各抒己見，但都在往自己臉上貼金。

首先，最搞笑的，還是那隻過氣的老馬不知臉長，依然在舞台上一角唱獨腳戲，說些自己隊友都不敢領教的話，還很露骨地在跟對岸的小熊維尼唱和，把全天下愛自由民主的眾生都清楚兩岸戰機、航母滿天通海飛來跑去，究竟是誰起的頭，老馬卻硬拗說是自家人去挑釁，才引起的危機。姑且不論，這是什麼邏輯又符不符合現況。只要問他，小熊維尼是怎麼說的，就可以知道他是在講夢話，自以為是地只想要搏版面、蹭聲量。

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這動物王國裡的豬大哥，今年更神奇，他不但拉高聲量，批評別人的演講是每年不同的口號，更說今年一定要打敗對手，才能拯救大家免於戰爭。又是一個完全昧著良知、只講敵人愛聽的話，想騙不懂實情的人手中那一票。他不知民智已開，這類譁眾取寵的話語早已沒有票了。連外國都知道誰是誰非了，而動物王國首領還在用這一招？想必是「權」令智昏，想無步了。

最妙的是，那隻沾沾自喜自認聰明的猴子，遇到提問總是以唱高調、模糊焦點加永遠的選民至上來回答，自以為花言巧語身手俐落就可以躲過質問，未來沐猴而冠，搞不好可以矇上大位，成為動物王國的霸主。其實，先前就有個主席用過這招都未能得逞，而這次還會有例外嗎？

（作者是文化業退休）

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