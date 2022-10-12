自由廣場》賣車亦賣靈魂的生意人

◎ 王國論

那個賣電動車的，手裡撥著他的算盤，嘴巴說：把臺灣變成中國的一個特別行政區，作一個比香港更「寬鬆」的安排。原來他也知香港被穿了小鞋。

依我國民法的規定，契約除非違反法律強制規定，或違反公序良俗，基於契約自由原則，哪怕他把臺灣給賣了，這種契約還是有效的；而我們為了作一個比生意人馬斯克更寬鬆的安排，建議把美國加州成立一個中國的特別行政區，把阿拉斯加返給普丁，而海峽中線亦沒啥好爭，往夏威夷向南延伸的那條中線，絕對讓老共覺得「寬鬆」。

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列強就一張紙、一隻筆把臺灣賣掉，並不是沒有發生過，還好馬斯克僅是個生意人，但對照拜登政府，上週才宣布，限制向中國出售半導體技術的全面新措施，台灣是被珍惜地握在手中，馬斯克竟直接殺掉這隻金雞母，去換取蠅頭小利！馬斯克似乎存心與拜登政府對幹！自私的商人無異賣國賊。

依商人的心態，現在世界上兩大邪惡強權，普丁之於烏克蘭、習皇之於台灣，他們的國家，都讓它們覺得不「寬鬆」了嗎？偏偏它們都是幅員遼闊的國家，要非普丁節節敗退，先前不已強佔克里米亞了，人心不足蛇吞象；顯然整個烏克蘭都劃給普丁，它亦無法滿足「寬鬆」，相形之下，合作無上限的習皇，狗改得了吃屎？

聽說馬斯克專雅好他人之妻室，這種心態，別人的他亦當成他的，但自己的可咬得緊緊的；他顯然是「別人的桌上挾肉餵自己的婆婆」，這種話聽聽就好，就怕笨得像習大大的嘍囉，分不清楚這只是商場上的奉承話，卻當成一國兩制的另種話術「枵狗整天肖想豬肝骨」。

（作者是執業律師）

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