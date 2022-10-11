自由廣場》大學入學考試何時了

◎ 楊德源

四十多年前的大學聯考，十幾萬考生只有一萬多人考得上。現在只要參加考試，就一定有學校讀，而再過十年，可能報名就會上國立大學。考試的最大好處是公平競爭，但未來如果大家都能考上國立大學，大學入學考試還有什麼意義？

為了考試，讀書變成機械化的訓練。很多人沒有作過實驗，卻能夠回答物理化學的實驗題，實在荒謬。而讀社會組的，教科書起碼讀十遍以上才能考上國立大學。任何考試的表現，多少會受到家庭所得影響。家庭所得高的子女常常有比較好的成績，因為有資源接受額外的學習。相對的，弱勢群體沒有補習，入學機會就不盡理想，容易造成貧富差距惡化。美國加州大學體系的入學審核標準，已經不再考量ACT/SAT，自有其道理。

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反對取消大學入學考試的人，可能擔心以後還有學生會讀書嗎？這正反映台灣的現況：多數人是為了考試而讀書。考上大學之後，因為不再有重大考試，還會好好看書的不多，但教育的目的在培養學問胃及學生自主解決問題的能力。這是考試成績看不出來的，也是機械化訓練學不到的。

沒有大考之後，理工組的學生終於有時間好好作實驗，或許能夠體驗自然的奧妙，並學到一些生活上的應用。而讀社會組的，也有多出的時間感受人文與社會的結合。

然而，當每個學生都有學校可讀的時候，用考試來篩選學生，還有必要嗎？現代的經濟成長靠的是創新不是背誦。發展合乎現代社會的科技，強調記問之學是緣木求魚。人工智慧要進步，需要多一點生活體驗，才能領悟機器如何在生活中扮演適當的角色。再者，為了應付考試，抹煞不少年輕人的創新活力和旺盛鬥志，甚至長期熬夜而有礙身體健康。因此該是認真檢討大學入學方式的時候了。

（作者是高科大金融系教授）

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