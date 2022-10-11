自由廣場》自走砲冥途戰爭

◎ 張約翰

相信各位身邊都有一些親友，不管政治光譜屬於哪一邊，整天開砲狂轟立場相反的陣營，但根據的資訊來源卻都是社群平台與即時通訊軟體上的謠言，以及自己的腦補，有時就算跟他同一陣營，也很難認同他的言論。

社群平台與其他傳播媒體上，不分陣營也有著同樣特徵的一群網紅或名嘴。他們並不是所屬陣營核心決策圈的成員，有時甚至連邊都摸不上。當藉著他們的砲火獲得好處時，同陣營者會默許其言行；當他們出包時，只能緊急劃清界線。

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這些人有幾個特徵。首先，都是基於自己的信念出發。信念這個東西很難對付，它是一個人長期在特定意識形態下打造出來的言行最高指導原則，信念愈堅定愈難改變，而且沒有人會覺得自己的信念有錯，都堅信自己屬於正義的一方。所以任何有違他們信念的對象，一概視為邪惡，毫不猶豫的開砲。

其次，由於對自己信念堅定不疑且不容挑戰，光譜式的政治立場分布他們無法也不願理解，於是開砲的對象不限於光譜的另一端，自己人只要一言不合也開砲照打不誤。

再者，信念作為唯一的動力，使得這些人不受控制。與大部分懂得在信念與務實之間尋求平衡的人不同，務實變成一種背叛，同陣營者即便地位再高，也很難讓這些人收斂，一不小心還會成為砲擊目標。

最後，任何話題都能成為自走砲的目標，他們一開口就是引戰，沒有在說服、辯論的，而嘴砲的輸贏，也向來以精神勝利法自行宣布獲勝。

自居正義、敵我不分、不受控制、好戰成性，這些在社群平台上任意開砲的人，叫做自走砲。但自走砲打出來的不一定是砲彈。由於網路具有的「無法遺忘」特性，任何嘴砲會永遠留在網路上供人檢視，於是隨著時間過去，打出去的砲彈愈多，變成迴力鏢的也愈多。自走砲寧鳴而死，於是終有業力引爆的一天，再也無人再乎，砲聲變成蒼蠅聲。

最後，筆者建議各陣營早早與自走砲劃清界線，不要妄想從自走砲那裡得到好處，否則業力引爆時，勝選的希望會隨著自走砲一起踏上冥途；至於如果你身邊的親友就是自走砲，那麼筆者很久以前就說過，能躲多遠躲多遠，躲不開就禮貌敷衍，與之爭辯、試圖說服，只會讓他信念更堅定，而你卻變成他的目標。

（作者是世新大學傳播博士）

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