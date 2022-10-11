自由廣場》（鏗鏘集）讀史不知今日事

◎ 王景弘

論聯美路線與保國民黨流亡政權，籌謀定計，貢獻最大，下場最慘的是葉公超，他感懷詩的「金句」：「讀史不知今日事，聞歌不似少年時」。走過那個年代的人，對比今昔國民黨嘴臉，不免長嘆！

冷戰時代，流亡政權有兩個敵人，中共和被視為中共同路人的「台獨」。不滿國民黨的人，外省人就是匪諜，台灣人就是台獨。命運同為黑牢。

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蔣介石的「國慶文告」，照例喊「今年是反攻大陸年」，美國人受不了，要葉公超勸老蔣別再喊這種口號，否則信用破產，葉公超回稱蔣是軍人，振臂高呼口號已經成為習慣。

「反攻大陸」是發動戰爭，破壞和平；敗軍有人主戰，要「打回去」，台灣人並沒有這種誘因。有骨氣的外省人如雷震，敢說反攻無望，勸蔣介石別鬧了，但沒有人敢指控國民黨把台灣帶向戰爭。

現在反攻大陸已成絕響，國共列寧黨雙胞胎一家親，共同敵人是反併吞的人民，國民黨配合中共散播疑美論，造謠中國動武時機，因果倒置，誣蔑自衛為挑釁。甘為中國奴隸的人，呻吟「我們包括他們，他們包括我們」。

葉公超負責談判對日和約及「中美共同防衛條約」，均有條約適用範圍，「中華民國」領域只限在實際及未來管轄地區，目的在保障台灣國家安全，楚河漢界分明，國民黨殘餘還放話不能稱「台灣國慶」。

因為外蒙入聯案，蔣介石寧可玉碎，葉公超要瓦全，以保小朝廷，美國密使透過蔣經國，說服老蔣改變立場，葉公超卻成替罪羔羊，被召回免職並禁止出國，公理何在？

加入變色國民黨的台灣政客盲目表忠，說老朽的國民黨「不能倒」，反而在中國出生，看過國共列寧黨雙胞胎的曹興誠清醒，嗆「馬英九要欺負台灣人到什麼時候」！

（作者為資深新聞工作者）

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