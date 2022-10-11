社論》美國科技不再養虎為患

美國上週五（七日）宣布限制向中國出售半導體技術的全面新措施，除非得到特別許可證，美國企業將不得向中國供應先進的計算機晶片、晶片製造設備和其他產品。在中共二十大即將開鑼之際，拜登政府此舉顯示，美中兩國的競爭與對峙，已然進入科技脫鉤的具體階段，中國的經濟、武器發展和軍事應用將受明顯衝擊。

美國強力舉措是以川普政府打擊中國電信大咖華為的規定為基礎，禁止跨國企業把使用美國技術、機器或軟體的產品賣到中國。最終可能讓主要學術機構和阿里巴巴、騰訊等網路公司無法獲得所需零組件，打造先進數據中心和超級電腦，進而阻撓中國開發強大數位計算技術能力，這是許多領域創新的基礎，包括生物科學、人工智慧和飛彈工程等。

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從而，經濟上，美國不希望中國晶片廠利用來自美國或盟國的技術製造晶片，也不願中國企業成為全球供應商。政治上，美國關切並出手抑制中國利用先進網路系統，監控政治異議人士和少數族群。軍事上，美國質疑中國故意模糊界限，把人工智慧、大數據、超級電腦技術、航太技術和量子計算軍民混合應用，推動軍事現代化，尤其超音速武器、核爆等發展。兩個月前，中國恐嚇台灣的軍事演習，烏俄戰爭中與俄國結盟的舉動，都提升了美國加強技術監管的必要性。美國商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲（Alan Estevez）就此直接點明，「我們竭力保護國家安全，防範有軍事應用的敏感技術，被中國軍方、情報與安全單位取得」。

拜登政府此舉被視為一九九○年代以來，美國向中國輸出技術最大的政策逆轉，凸顯華府積極減緩北京在技術與軍事領域的擴張。事實上，美國商務部七日已劍及履及，把中國最大記憶體代工廠長江存儲、中國科學院化學研究所等三十一家企業及研究機構列入「未經核實」（unverified）貿易清單，指其直接威脅美國晶片業，規定美國廠商須經查核許可才能對其出貨。不僅商務部有所行動，國防部日前也把無人機製造大咖大疆創新、深圳華大基因等廠商列入黑名單，連同早先已入列的華為、中國移動、中國電信等，都凸顯美國決心以高科技及核心技術脫鉤，抑制中國軍民混用的手法。

必須強調，美國嚴重關切的，不只是最精密、尖端技術的半導體，也關注製造中階晶片的中國廠商，因為中低階晶片仍是武器等軍事用途的關鍵部分。美國對科技技術輸出及移轉中國的政策轉向，加上九月間《晶片與科技法》已祭出先進技術企業禁赴中國設廠十年的規定，勢必衝擊中國晶片相關產業和應用。各方估計，這將使中國晶片製造倒退數年，或如《金融時報》所說，「打回石器時代」。

以「自主創芯」自任的中國，對美國新限制自不以為然，指其「違反國際經貿規則」、「科技霸權」。現實是，中國在人工智慧等若干領域雖不再明顯落後美國，但這些技術主要仍依賴跨國廠商設計製造的先進晶片。科技產業界也關注，美國的禁令和制裁能有多大衝擊？同樣是《金融時報》的報導，遭美國制裁兩年後，華為業績驟降，失去網路設備及智慧型手機霸主地位，創辦人任正非證實，公司生存已受威脅。此外，拜登政府據報導可能加碼，封裝測試將列入下一波半導體產業管制目標。

從川普到拜登，對中國科技輸出和移轉的重大轉向，突出美國不再坐視科技的養虎為患。中國多年來以其經濟規模擴大所帶來的市場商機，誘使跨國企業交換技術移轉，就廠商個別短期來看或屬合算，長期和整體而言卻得不償失，釀成安全和產業後患，危及產業自身和國家利益。習近平的野心和專斷，讓世人見識共產中國所帶來的威脅禍害，國際民主社會對其不再姑息，反映於民意及政府作為。

我國在這方面沒有姑息養奸的奢侈。美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）近日指出，投資中國的台商已有二十五．七％把部份產線或採購移出中國，其中六十三．一％轉往東南亞，台商與中國關係正以十年前無法預測的方式減弱和重塑。台商過去三十年大膽西進，也許讓部分業者獲利，但台灣把絕大數量投資雞蛋放在敵對中國這一籃，助長中國經濟、軍事崛起，以致國家安全如今飽受脅迫，是養虎為患的具體例子。美國已採取科技脫鉤的果斷行動，身為中國首要併吞目標的台灣，自應見賢思齊，加緊應有作為。

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