自由廣場》行程滿檔的帛琉總統惠恕仁

◎ 陳永昌

帛琉總統惠恕仁來訪，是雙十慶典主要外賓之一。由三百四十座島嶼組成的帛琉，是台灣十四個正式邦交國之一，總面積四百五十八平方公里，不足兩個台北市大小，人口一萬八千多人，比新北市金山區要少。

美中兩國對峙全面升級，地緣政治天秤向西太平洋島國帛琉傾斜。惠恕仁九月上旬訪問日本，與日本首相岸田文雄舉行會談，日本宣布提供該國輸電網整備無償資金廿一億日圓（折合台幣約四億七千萬元）。岸田文雄在首相公邸與惠恕仁會談長達七十分鐘，反映日本強化與帛琉關係的高度興趣。

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九月中旬，惠恕仁飛到夏威夷參加太平洋諸島嶼領導人會議(Pacific Islands Conference of Leaders)，美國副國務卿雪蔓率領大批美國官員與會，為月底即將來臨重頭戲暖身。

九月底，惠恕仁偕同其他十三個太平洋島國領導人齊聚美國華府，出席美國總統拜登親自主持的美國與太平洋島國高峰會。面對野心勃勃中國勢力步步進逼，這場前所未有高峰會，回防固樁意味十足，如果不是擔心被中國整碗捧去，華盛頓當局關愛眼神從來未曾如此殷切投向太平洋島國。白宮於會前宣布，美方加碼投資八億一千萬美元（約台幣二五七億元）援助太平洋島國。

拜登在高峰會揭櫫《太平洋夥伴關係戰略》(Pacific Partnership Strategy)，全面協助太平洋島國面對外交、經濟、海上安全以及氣候變遷等各項挑戰。當務之急就是提高美國外交能見度，具體作為包括在東加王國等三國開設大使館、任命首任派駐太平洋島國論壇特使、美國國際開發總署在斐濟設立太平洋區域辦公室再加上美國和平工作團重返斐濟等國，讓美國外交足跡遍及太平洋諸島國。

最重要的是，美國與帛琉、密克羅尼西亞與馬紹爾群島三國《自由聯合協定》(COFA)，拜登政府表態優先完成續約談判。美國與帛琉現有協定效力將於二○二四年九月卅日屆滿，惠恕仁掌握機會之窗，爭取更好回饋條件。在COFA架構下，帛琉為美國「自由聯繫邦」(Freely Associated States)，由美國提供財政援助，同時負擔防衛責任，美軍有權駐紮該國與使用領海領空。今年六月，美軍首度於帛琉實彈試射愛國者防空飛彈即是一例。

抵達台北前，惠恕仁先訪問新加坡，完成簽署兩國開放天空協定。訪問日本期間，惠恕仁也密集拜會航空公司，促成兩國直航班機復飛。日昨落幕「台帛經濟圓桌論壇」，同樣聚焦觀光產業振興。馬不停蹄為後疫情時代拼觀光，提升自身經濟安全保障，惠恕仁十分清楚：堅持與台灣站在一起，符合帛琉國家利益。

（作者為企業專業經理人）

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