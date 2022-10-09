自由共和國》江炘杓／關於「潛艦國造」評論之我見

「潛艦國造」模型（資料照）

江炘杓／國防戰略與資源研究所助理研究員

「潛艦國造」計畫自二○一五年招標選商，並自二○一六年十二月開始建造以來，質疑聲浪始終不歇，這裡面既有落選者的不平，有對建軍方向不同的主張，當然也有以技術問題質疑製造潛艦的可行性。主要論點包括風險高、軍備競賽、跨國合作與公開敵水下活動等等。這是開放社會一定會存在的現象，不論動機為何，這些臧否意見都可以提供國軍參考。而台船為使潛艦順利建造，參照潛艦隱蔽特點—關閉引擎不發出任何聲音—不回應外界質疑，以免不必要的言語交鋒導致洩密的作法，已面臨必須調整的時刻。

高風險並不意味一定會失敗

有些質疑認為我國從來沒有建造潛艦的經驗，也有認為造價太過昂貴，加以技術不成熟，因此「潛艦國造」存在極高的風險。如果台灣本來就沒有潛艦，那麼台灣需不需要潛艦當然有探索的空間。問題是台灣早就擁有戰技術精良的潛艦部隊，而現有四艘潛艦中的兩艘已年逾古稀，另兩艘已經卅五歲，再無新兵力取代，我們的潛艦官兵只能繼續冒著風險在「鐵棺材」保護台灣的安全。

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姑且不論國防安全，從人道的立場，決策階層難道不應該為潛艦官兵籌獲新載台？更何況潛艦對於攻擊共軍包括兩棲攻擊艦和船塢登陸艦等兩棲作戰艦的打擊力並不遜於攻船飛彈，從水下和空中協同攻擊敵登陸編隊的效果遠優於依靠單一武器。在遍尋國際商源無著之下，自力建造潛艦實在是不得已而為之。

為了確保造艦順利，當然必須聘請國際專家協助，因此而增加的鉅額成本自然無法避免。至於技術的成熟度是一種相對性的概念，更多的是從實際施作中去累積技術經驗；若要等到百分百的技術成熟再去造潛艦，就算等到既有的海龍和海虎艦都變成廢鐵也不可能，只是真到那個時候，種能已經歸零之後的台灣水下部隊，再想要建立就更加困難了。

台灣從來沒有造過潛艦，當然存在風險，但只要風險在可控範圍之內就必須做，何況高風險並不意味一定失敗。台灣從來沒造過飛彈，當年投入巨資，最後不僅成功，而且性能越來越犀利，「國造潛艦」沒道理不會越來越好。

「國艦國造」不會形成軍備競賽

「潛艦國造」建造八艘潛艦是根據模式模擬，評估台灣基本防衛需求的結果，它是一種科學性的分析結論，不容忽視「為何是八艘而不是六艘或十艘」的關鍵性問題，並非是為了彌補與解放軍海軍擁有的潛艦差距，亦不可能去和中共進行軍備競賽，這是眾所周知的事實。建造水面艦主要是為了替代現役已經或逐漸老舊的巡防艦，於現有艦艇逾齡之前完成新兵力取代是建軍的重要環節，與軍備競賽毫不相干。況且台灣面臨嚴峻的水下和空中威脅，建造新一代水面艦如何會不重視強化反潛和防空作戰能力？

諸多論者認為應借鑑俄烏戰爭教訓，加強不對稱作戰。說得沒錯，台灣要以小博大，不對稱作戰非常重要，實際上台灣已經在全方位加強。但這並不表示可以忽視維護台灣平、戰時安全的「基本戰力」建設，特別是攸關維護海上交通線安全兵力的更新換代。海軍艦隊要能夠在重要海域，集中重要兵力遂行反封鎖作戰，就必須維持相當能量的「基本戰力」，如何能夠說「國艦國造」就是以卵擊石？國軍戰力規劃在加強基本戰力，結合創新不對稱戰力，降低敵人對我侵犯之成功公算，以嚇阻敵人進犯；若敵非理性進犯時，將付出慘痛代價。

建置水下監視系統應通盤考量

部分評論者認為，台灣應該在周邊水域布設水下聽音系統（Sound Surveillance System, SOSUS），與友盟合作，除執行反潛任務之外，並與友盟情報交換。在台灣周邊海域布設水下聽音系統，但聽音器被洋流沖積的泥沙覆蓋，或被拖網漁船拖壞，是困難的問題，布設海域環境並不友善。台灣難道完全不需要維持一定能量的「基本戰力」就能夠「執行反潛任務」？也有建議台灣建置低頻主動監視拖曳式陣列偵測器系統（Surveillance Towed Array Sensor System Low Frequency Active, SUTASS LFE），SUTASS LFE必須依靠拖船拖帶，常見於美軍維多利亞級（Victorious-class）雙體測量船，該型船可用於承平時期監偵水下目標，戰時幾無存活力，遑論發揮偵潛作用。另評論者質疑國軍不宜將偵獲水下目標當作機密，而應將其與共機一樣「公布敵軍水下活動」。

實際上，發現潛艦並非一件輕而易舉的事情，聲納接觸後要判明目標所屬國尤其不易；除非潛艦在領海內可迫其上浮，在公海發現也只能監控直到「目標消失」。在許多評論者的意見中，建置水下聽音系統無疑是較可行的方案，惟應通盤考量，援用更新的技術和裝備，以克服水文海象的限制，如能取得友盟技術合作尤佳，透過商討經費分攤比例，整體規劃布設海域，協議情報共享機制，確保第一島鏈水下目標無所遁形。但因水下聽音器無差別監聽，任何一方潛艦都可能被我偵知，友盟是否會有顧忌，恐怕是合作的最大變數。

許多評論者在對軍事事務臧否的過程，通常也會提出自認為可行的意見。這是好事，只是畢竟大多是從媒體的零碎報導加上自己理解的抒發，評論內容往往有相當程度的失真。尤其是「潛艦國造」，台船和負責的官員為了避免洩密而保持緘默，反而讓社會對於潛艦建造的進度諱莫如深，加深對自造潛艦能力的懷疑，從而對國防產業和國軍的質疑不斷。若能定期適度公開進度，或對相關窒礙與解決辦法主動以新聞稿說明，應能降低社會疑慮，得到更多國人支持。

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