自由共和國》李伯璋／使用者付費部分負擔的健保改革與價值

調整部分負擔，課予使用者必要的費用意識與珍惜資源的責任感，避免健保資源淪為「予取予用的濫好人」，才是維護健保公平價值，並使健保永續經營之正辦。（資料照）

李伯璋／中央健康保險署署長

「總統！請救救我的孩子！」又見父母為罹患罕病的孩子爭取將高價用藥納入健保陳情的新聞；病苦折磨的幼子，心力交瘁的父母，令人心痛。身為健保署大家長，恨不得將所有癌藥、罕藥都納入健保給付，卻難為無米之炊。亟需推動使用者付費部分負擔，以遏制浪費，集中資源照顧重症患者。

健保醫療費用顯示，二○二一年檢查（驗）費及藥費合計占約四十二％，且是逐年成長；醫事人員診療費（含手術、麻醉）、診察費卻僅分別占卅五％及十七％，且逐年下降。醫事人員勞心勞力的專業酬勞並未獲得合理占比，然而占比極高且逐年攀升的檢查（驗）費及藥費是否都屬必要？ 坊間醫療院所常見套餐式檢查（驗），未必是真正聚焦於病患病情需要的；藥品部分，據二○一九年消基會與藥師公會全聯會調查，國人每年丟棄藥物達一九三公噸，約五億顆，且不乏是高價標靶藥品。類此不必要的醫療資源耗用，若再不以政策引導改善，不但血汗醫護難以避免，癌藥罕藥再擴大納入給付遙遙無期，健保永續更將淪為幻想。

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「使用者付費部分負擔」有助建立費用意識 落實醫病共享決策

醫病雙方討論治療方案時，病患常因醫療知識不足，且對醫療費用無感，尤其當病患不必付費或需支付的費用微不足道時，「想要」常大於「需要」。或是盲目地以為貴就是好，或是執著於親友推薦，不僅造成浪費，更有忽略自身條件未必適合的隱藏風險。

健保署鑒於醫病之間資訊不對稱，開發健康存摺APP，民眾可查詢過去一段時間就醫紀錄，包含用藥與檢查（驗），可以持之與醫師討論，有利醫病溝通；也能得知每一項醫療服務的健保給付點數，建立費用意識。但更重要的，課予使用者繳納合理部分負擔的責任，一旦需從口袋裡掏出錢來，會有零元效應。促使醫病討論醫療處置是否必要，避免套裝式處置隱藏的浪費，也減少暴露於不必要處置的風險。醫病溝通過程中，對於醫療方案之施作方式、期程、效益、風險、後續配套（如復健）及花費都必然涉獵，從而雙方最後決定的治療方式，是病患在充分瞭解下的選擇；萬一最後效果不如預期，也較能接受，減少醫療糾紛。這是透過調整部分負擔，引導「醫病共享決策」落實的好方法。

反對者提出，影響醫療行為因素中，價格不是唯一，從而對調整部分負擔有所質疑。沒錯，價格從來不是唯一，但卻是引導醫病進一步溝通討論的契機。只有病患需付出合理對價，攸關自身權益，而醫師也需對之釋疑，才會對醫病雙方產生足夠的引導作用，也才能落實「醫療共享決策」。

「使用者付費部分負擔」調整 有利分級醫療

薛瑞元部長期待疫情穩定下，能在年底推動部分負擔調整案，醫學中心非轉診者部分負擔上限四百元，經轉診者三百元；區域醫院非轉診者三百元，經轉診者二百元；地區醫院與基層診所一百元，社區藥局則免部分負擔。透過階層式的收費差距，引導民眾遇有急、重、難、罕等傷病才去大醫院就醫，小病、穩定慢性病則在基層院所就醫，醫療院所依其層級，各自專精不同領域，民眾則依照自身狀況選擇就醫院所，省時省錢，可謂雙贏。癌藥、罕藥及血友病用藥以醫學中心逾六成最高，三高慢性藥品則是基層院所最高，約占三成，可見重症患者多去大醫院，慢性病患也漸漸習慣在基層院所就醫。在此基礎上調整部分負擔，相信分級醫療成效會益加顯著。

「使用者付費部分負擔」調整 集中經費納入新藥新科技

部分負擔調整，預估健保收入雖僅約年增九九．九億，但使民眾建立費用意識，每年減少不必要就醫一次，就可減少健保支出三七八億點，若能減少二次、三次，效果不可小覷，病患引頸企盼的新藥、新療法，可盡快湊足經費納編。筆者期許大家一起發揮蝴蝶效應，減少不必要就醫，集中經費，讓重症患者獲得更好的照護，回歸健保利己利人的初衷。

他山之石 日本二○二二年十月起調整高齡者就醫部分負擔

與我國同樣高齡化的日本，因一九七三年修正老人福祉法，七十歲以上老人就醫由公費買單，不必自掏腰包，導致逛街般「醫院沙龍化」、「續攤式就醫」浮濫嚴重，日本政府痛定思痛，乃自二○二二年十月起，依高齡者收入級距調整部分負擔為十％至卅％不等，可謂大刀闊斧。相較於我國部分負擔調整案主要係依分級醫療精神收取「定額」檢驗檢查及藥品費用，日本定率制收取的實際款項相對高昂許多，日本政府壓力之大也可想像，但為節制資源不當耗用，使醫療體系長遠穩健，勇於施行不討喜卻應該要做的事，足見其政府有肩膀也有智慧，足為我國借鏡。

「使用者付費部分負擔」維護健保公平價值

全民健保施行近卅年，發揮穩定社會的重要力量。隨著醫療需求增加及物價攀升，為醫療服務給付合理費用是必然，也是避免血汗醫護的應然，故而健保總額年年成長，健保費率也於二○二一年初調整因應。近年來物價指數年增率近三％的漲幅漸行漸遠，醫療資源使用者高漲的開銷全然加於全體國民肩上。固然，全民健保本意是由全民一同承擔醫療風險及支出，但我們仍需思考，調整部分負擔，課予使用者必要的費用意識與珍惜資源的責任感，避免健保資源淪為「予取予用的濫好人」，才是維護健保公平價值，並使健保永續經營之正辦。

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