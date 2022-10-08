自由廣場》抖音打壓粵語 民進黨應警惕

◎ 吳哲文

近日有新聞指稱，中國APP「抖音」加強對粵語（廣東話）用戶的打壓，凡是直播中使用粵語，輕則警告、重則封鎖帳號，引發粵語用戶反彈。

雖然一般咸認抖音營運方會採取此舉，是因為審核粵語內容人力不足，加上中共二十大在即，但放在中國黨政當局近年來打壓東突（新疆）、圖博（西藏）及南蒙古（內蒙）等各地本土語言的脈絡來看，進入二○一○年代以後，粵語屢遭中國廣東省及香港當局貶抑為中國方言，因此也不能排除「抖音營運方揣摩中國黨政當局上意後，主動展開此次打壓粵語的行動，以向中國黨政當局表忠」的可能性。

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再者，這也顯現受中國黨政當局監管或影響的APP，在資訊操弄與管制上的危險性。除了抖音母公司「字節跳動」在其本國（中國）主動配合官方網路言論管制以外，抖音國際版Tik tok透過演算法，向不同國家的用戶推送熱門推薦影片，藉此操弄特定傾向的資訊、降低或增加其曝光率的問題一直都存在，例如二○二○年美國總統大選年期間，Tik tok不僅成為影響美國年輕世代政治意向的一大平台，同時也成為BLM暴亂期間各種左翼仇恨資訊快速流竄傳播的數位場域。

也因此，近年來不乏各國學者、有識者持續發出「抖音已成為中國對各國認知作戰工具」的警訊，印度政府也已經以資安風險等理由，將Tik tok在該國的行動APP商店全面下架。但，在台灣，民進黨政府至少直到今年年初為止，仍然對Tik tok之類的中國製APP，採取平台中立性的觀點，認為與其採取類似印度政府的強制下架措施，澄清假消息也相當重要，然而這樣的觀點是否能夠因應當前中國對台認知作戰日亟的情況，筆者認為頗有商榷空間。

而中國黨政當局夥同該國科技業者打壓特定本土語言的情況，也很難不讓人想起「在台灣的戒嚴時代中後期，中國國民黨政權也透過降低電視台『方言』播出時數、以及在國民教育階段強行推行國語運動等手段，藉以打壓本土語言的傳播與存續」的歷史過往。如果中國國民黨在今年地方選舉獲得勝利、進而在二○二四年自力或夥同白色力量復辟，台灣的本土語言是不是又有將遭到當政者冷落，甚至結合新型態高科技手段打壓的危險？值得深思。

（作者為兼業作家，新北市民）

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