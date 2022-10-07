新聞線上》消費著基金會

台北市長柯文哲（右）與民眾黨新竹市長參選人高虹安。（資料照）

記者莊榮宏

最近有一群自命菁英的族群，構成一個「消費著基金會」的組織，而且消費力超強…。

這位朋友說話常暗藏玄機，這回卻被我聽出貓膩︰我只聽過「消費者基金會」，記者的「者」，哪來的消費「著」基金會？你別胡說。

請繼續往下閱讀...

消費「著」基金會的成立宗旨就是致力於「消費別人」，鼓勵「有消無類，消乾抹淨」，是你孤陋寡聞。

那你說說看，會長是誰？

說出來會嚇死你，頂港有名聲、下港熊出名，鼎鼎大名，高．虹．安．是也。

她憑什麼資格當會長？

憑她的「消費」能力。她任職資策會，沒向上報備，就跑去美國，前後五百天，用公家的錢，修了博士學位，然後跳槽走人，去民間領高薪，狠狠「消費」了資策會。郭台銘愛護她栽培她，她寫書，筆下的郭董卻宛如老男人回春，她利用郭董墊高自己，順便「消費」自己的恩公。她的博士論文被檢視，突然間，論文網頁的附註卻神奇加工，多補一條，引人非議，這又「消費」了辛辛那提大學。被指抄襲的資策會研究報告，是她和共同作者的集體成果，她卻據為己用，「消費」過去的夥伴。她為貶低林智堅，消費了「中華大學夜間部」，為撇清歧視夜間部，又消費了「世界高中」；昨天她竟拿翁啟惠來自比，但翁不惜賣掉房子來承擔責任，她卻是揩公家的油以成就自己，如此不倫不類的類比，她又「消費」了翁啟惠。

高會長消費能力確實過人，敢問可有副會長？

有，柯文哲。打從二○一六年起，柯就相準沈慧虹，對這位交通專家積極挖角，沈當時是新竹市政府交通處長，老闆是林智堅，柯從第一次挖角，直到今年為止，六年期間總共挖角四次，都沒成功。

我聽說，六都的公務員職等，比一般縣市更高，若為自己設想，沈慧虹趕快跳槽升官才是。

對，台北市交通局長是簡任十三職等，新竹市交通處長則是十一職等，沈只要點頭，馬上跳升兩個職等，這對公務員是非常大的一步，但她選擇留在新竹市政府，和老闆及夥伴攜手為新竹人打拚，直到今天。

挖角之事本是「柯文哲求才」，卻被扭曲成「沈慧虹求官」，冤情有如「六月雪」，真相未明，謠言最盛時，柯文哲偏讓「子彈繼續飛」，害沈背負莫須有罪名，這形同幫高虹安剷除最強的競選對手，柯匹「消費」沈慧虹的功力有夠毒，當副會長有點委屈。

誰想得到，柯匹如此賞識沈慧虹。

是呀，沈慧虹當過台鐵奮起湖車站的站長，也是台灣鐵路史上第一位女站長，她從基層歷練，盡忠職守，面對挖角和利誘，她寧可放棄，也不願像某些人「見異思遷」，她彰顯出台灣人的樸實與厚道，也是公務員典範。

所謂選賢與能，如今有高虹安「背後老闆」柯文哲對沈慧虹的背書，誰是新竹市長最佳人選，不就呼之欲出了？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法