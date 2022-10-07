自由廣場》居家保母也要公費流感疫苗

◎ 李庭欣

為因應COVID-19、流感雙重流行，衛生福利部疾病管制署日前發布公費流感疫苗十月一日開打，第一階段施打對象包含：嬰兒父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員等人，卻不見居家式托育人員。

居家保母與機構式托育人員，同樣是專業的嬰幼兒照顧工作者，與家長合力分工照料較脆弱的幼兒，當成人具備一定的保護力，才有基礎提供孩子適足的照顧，當保母跟家長共同接種流感疫苗，才能無縫接軌提供幼兒不間斷地照顧。

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再者，相較托嬰中心、公共家園等機構式托育服務，台灣嬰幼兒的照顧主力其實是由眾多的居家保母支撐，全台共計二萬七千多名保母，照顧四萬多名兒童。以幼兒年齡來看，未滿二歲的嬰幼兒更佔了三萬多名。居家保母如此被政府差別對待，連同送托保母的幼兒與家長也不被重視，恐怕遭致防疫上的破口、對抗流感安全網的漏洞。

居家保母一直以來是台灣育兒家庭不可或缺的力量，支持家庭雙薪養育、陪伴照顧幼兒成長，貢獻良多，卻往往被制度忽視，成為台灣諸多政策下的「仙度瑞拉」。

對此，我們呼籲政府，為了提升全民保護力，確保嬰幼兒照顧滴水不漏，公費流感疫苗第一階段優先施打對象，不能獨漏居家保母，懇請政府盡速將居家保母安排納入！

（作者為彭婉如基金會居家托育部研發組長）

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