自由廣場》讚延長役期、改變第一擊想定

◎ 趙嵩仁

日前國防部長邱國正先生在立法院公開表示，後續將有延長義務役期規劃以及改變過往「第一擊」想定，只要解放軍機艦跨越海峽中線，國軍就將認定這是具有侵略挑釁的敵意行動，採取有效戰術作為將其擊毀，以確保臺灣整體安全。筆者認為部長在國會殿堂的公開宣示，代表保衛臺灣的決心不容置疑。

近年共軍機艦擾臺已成常態，國軍戰備部隊均能運用空中及海上警戒兵力即時應處監控，使對岸難以達成蠢動企圖。此外加上美國眾議院議長裴洛西訪臺期間，解放軍的軍演飛彈恫嚇，並未影響臺灣民眾心防，反而更凝聚了國人對於維護臺灣安全的堅定態度。在民氣可用的情形下，適度延長義務役期，必將讓世界與中國看見臺灣自我防衛的決心。

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共軍機艦若跨越海峽中線，已經是實質侵入臺灣領空與領海，在自我防衛與嚇阻解放軍持續蠢動的前提下，修改過往「第一擊」想定，授權國軍戰備偵巡兵力更多主動積極的應處選擇，正是「制人而不制於人」的正確態度。

蔡總統日前指出「擁有堅實的國防實力，臺灣才能擁有真正的和平」，守護臺灣需要國人共同支持，而適度延長役期與改變「第一擊」想定，將是提升國防實力與嚇阻能力的重要一環，更是見證保衛臺灣決心的重要指標，值得你我共同肯定與支持。

（作者為陸軍上校，新北市民）

入侵領空就打 不再退讓

◎ 李坤隆

台海危機受國際關注，台灣的防禦能力變得相當重要。以前我們面對中國的威脅，多是以不挑釁、不開第一槍為主，但是中國卻仍不斷的利用兩岸之間的軍事灰色地帶，進行探測，尤其最近除了軍機擾台次數增加外，連無人機都派上場，中國對於台灣的併吞野心與軍事威脅，已經到了明目張膽的地步，令民主國家關切。

面對這樣的態勢，國防部長邱國正日前在立法院表示，海峽中線的默契已經被中共毀掉，兩岸的軍事現狀已被改變，「國軍一開始相當克制，但遭遇一而再、再而三的襲擾後，已調整應處方式，若有航空器、航海器越界，我方就會予以擊毀」。

對於邱國正的的說法，筆者深表認同。因為我們已經忍了很多年，如果還不斷的退讓，最後終將連基本的防衛作戰縱深，甚至生活空間都會蕩然無存。邱部長的宣示，不僅會改變國軍面對共軍進逼的心態，也會改變國人對於兩岸關係的想法。我們當然不希望兩岸發生武裝衝突，但「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」，絕對是國人與國軍應該保持的態度！邱國正的說法是一劑強心針，相信在這樣的新指引下，必能營造出更安全的台灣環境！

（作者為正修科技大學通識中心教師）

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