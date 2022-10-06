自由廣場》評新北便衣警察傷人事件

◎ 鄭凱鴻

新聞報導，二名新北便衣警察誤認黃男為通緝犯，毆傷黃男後逮捕之。黃男認為警方執法過當，對警方提告傷害、妨害自由等罪。警方表示：因黃男特徵接近李嫌，兩度詢問對方姓名未獲回應。依警察職權行使法盤查遭拒，加上台南殺警案後，員警警覺性較高，導致雙方拉扯間受傷，但並無動手。新北警方針對誤認通緝犯一事向黃男道歉，並將當時埋伏查案的二員警函送法辦，釐清有無違失；兩名員警也反控黃男傷害。

按警察職權行使法第三條第一項規定：「警察行使職權，不得逾越所欲達成執行目的之必要限度，且應以對人民權益侵害最少之適當方法為之。」，同法第四條規定：「警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由。」、「警察未依前項規定行使職權者，人民得拒絕之。」

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警方誤認黃男為李姓通緝犯，要將其逮捕前，警方究竟有無依法出示證件、表明身份？警方有無具體表明來意？有無要求黃姓男子出示證件以查證身份？還是如黃男所言，警方一邊罵類似三字經、一邊衝上前直接揮拳打他，造成他右眼縫四針、左耳流血，滿頭挫傷紅腫？此外，警方有無黃男所述：制服員警到場後，仍放任便衣警察繼續毆打，直到現場圍觀鄰居聚集才停手。在派出所時，便衣警察對之加上腳鐐、邊罵「你不是很行嗎？」以及用力偷捏他的下體等行為？

本案新北警方應提供完整密錄器或現場監視錄影，以釐清事實發生經過及真相。蓋警察職權行使法第一條之規定：「為規範警察依法行使職權，以保障人民權益，維持公共秩序，保護社會安全，特制定本法。」已明白揭示警方行使職權之界線。我國為法治國家，並非警察國家，不得以維護秩序為名，恣意侵害人民之生命、身體、自由、財產權。警方行使職權，應依法令規定，遵守正當法律程序及比例原則，不得任意為之。

本件黃男並非通緝犯，且黃男手無寸鐵，與台南殺警案兇嫌主動持刀攻擊警察，完全不能相提並論。警方是否教育訓練不足？是否未遵循法令規定程序執法？是否執法過當？是否恣意藉故修理犯罪嫌疑人？警方均應正視及面對，不能一再以台南殺警案為由，無限上綱擴張警察權力。恩恩爸要求提供完整電話錄音，遭遇一波三折，新北市府九月認定國賠不成立，拒絕賠償，記憶猶新。本件新北市政府警方將如何處理，值得關注。

（作者為執業律師）

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