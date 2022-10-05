自由廣場》大學軍官訓練團 高退訓率的省思

◎ 方屏生

報載民國一○七年度至一一○年度大學軍官訓練團（ROTC）計畫招募人數為三千零七十六人，但五年間學生退訓人數高達一一七二人，比例近四成，退訓學生賠償金額合計更達一億九千多萬元。筆者高中畢業後投考軍校，服役十年，上網查看ROTC招募簡章以及所謂過來人的網路留言，分享心得如下。

一、有關ROTC服役五年的軍官和軍校畢業軍官在基層部隊的差異性，網路上有激烈交鋒，於此不贅，但「同事鄙視你，士官看不起你，士兵覺得你跟他沒什麼不一樣，很快的你就會受不了，更何況上級壓力」這句話，國防部官員應認真檢討，因為「破窗效應」可能早已發酵。

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二、退訓學生一開始可能是為了學費與生活費，一旦資金問題解決，服役自然興趣缺缺。簡言之，這些學生先拿到「無息學貸」之後解約還款，反映出上有政策，下有對策的模式，沒有誰對誰錯問題。

三、兩岸情勢愈趨嚴峻，應該也是關鍵變數。

綜合來說，延長目前義務役役期，才是解決基層官士兵員額之道。眼見短短四個月役男來來去去，除了軍校畢業軍官，其他來源的短期軍官心裡絕對不是滋味，服役不確定性大幅升高。

台灣和美國的文化、地理、建軍備戰的背景截然不同，輕率模仿美國的ROTC制度，恐怕是勞民傷財。

（作者是陸戰隊退役少校）

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