自由廣場》寄生資策會

◎ 魯伯非

二○二○年全球影壇的大事，就是韓國電影「寄生上流」奪得奧斯卡最佳影片。台灣政壇今年也有一部旗鼓相當的大戲，就是高虹安自導自演的「寄生資策會」!

不同於「寄生上流」描寫社會一群魯蛇如何假冒學歷，混入上流家庭，騙取薪水，享用豪宅；這部高虹安自導自演，台灣首富郭台銘、辛辛那提大學教授李傑聯合主演的「寄生資策會」，是描寫社會菁英職場投機鑽營的超級勵志片！這部大戲敘述一位台灣的學霸、斐陶斐，如何混入資策會，薪水照領，然後利用公費出差，讀完博士。而且就職資策會期間還拿納稅人的預算做專案，然後博士論文抄專案不說明出處。拿到博士學位後，跟著博士指導教授李傑帶著研究成果立刻跳槽鴻海，完美銜接！

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「寄生上流」只是社會魯蛇小鼻子小眼睛的詐騙手法。「寄生資策會」則是指導社會菁英如何讀美國排名一四八名的二流大學卻自稱學霸、如何用言語霸凌像中華大學夜間部、世界高中的低學歷魯蛇，如何出書膨風自己，巴結首富、如何善加利用國家納稅人資源，拿薪水用公費出差完成博士學位，跳槽首富的集團、最後又如何加入柯文哲的民眾黨，取得不分區立委，再選新竹市市長！

每個工作不需要做好做滿，只要以騙取下一個更好的工作為最大前提！選上新竹市長後，搞不好又可以想辦法讓竹科的大數據成為某些人的囊中物，前途真的是無可限量。這部政壇大戲絕對是台灣黑心菁英、學霸、斐陶斐的投機鑽營指南和最佳勵志片！

（作者是自由作家）

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