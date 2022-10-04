社論》面對假借「民族偉大復興」的惡鄰

俄羅斯總統普廷九月三十日在克里姆林宮簽署條約，正式啟動併吞烏克蘭四個佔領區的程序。普廷不僅視國際法和聯合國憲章如無物，且將已七個月的烏俄戰爭大幅升級，使這場侵略戰爭進入前景難測的階段。普廷的作為，是典型的大國霸凌、侵略鄰國，其間所暴露的野心與蠻橫，所使出的手段與藉口，對於同樣面對惡鄰併吞威脅的台灣，有諸多值得關注及警惕之處。

普廷簽署條約，宣稱是以烏克蘭的頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松和札波羅熱四州公民投票，有八十七％同意加入俄羅斯聯邦為基礎。其中，頓、盧東部通稱頓巴斯，二○一四年後已為親俄勢力控制，頓州同意票達九十九％；赫、札是俄國新佔地區，四州人口都以俄裔為主。經此運作，烏國至少有十五％領土遭其併吞，連同二○一四年已被吃掉的克里米亞，烏國鄰接俄國的東及東南部江山盡去。

請繼續往下閱讀...

領土遭強鄰併吞之際，奮戰不已的烏國，在澤倫斯基總統領導之下，戰事捷報頻傳。烏軍已將俄軍完全逐出頓州重鎮利曼（Lyman）；自烏軍在東北部哈爾科夫州大反攻之後，戰場主動權就已掌握在烏國手中。烏國自助人助，普廷又明目張膽，手法惡劣，引起國際社會公憤。

美國總統拜登以「騙局」形容入俄公投是武力併吞的藉口，聯合國秘書長古特瑞斯譴責「危險升級」、「現代世界沒有容身之處」，歐盟二十七國拒絕接受併吞，三十國組成的北約指為「二戰以來最大規模試圖併吞歐洲領土行為」；波蘭、捷克等東中歐九國總統聯名批俄挺烏，其中七國昔為蘇聯主導、與北約對抗的華沙公約組織成員。同時，美歐施加新制裁措施。俄國雖在聯合國安理會否決對它的譴責案，但在沒有否決權的大會將難逃國際撻伐。

儘管如此，普廷顯然打算蠻幹到底，重施二○一四年併吞克里米亞的故技，即以捍衛國土、保護俄裔為由，祭出入侵、公投、併吞三部曲，使出軍事行動及形式民主，遂行侵略擴張之實。其間，公投程序飽受質疑：事前未經公民詰辯，人們被迫在士兵槍口下投票，選票在他人面前填寫，沒有折疊就放進透明票箱，缺乏隱私，其間沒有獨立觀察員；整個過程被指在俄國及其佔領區傀儡政府操控下進行。

普廷的居心，於上週五克宮簽約講話昭然若揭，即烏國必須讓步，俄國不放棄新併地區，西方煽動敵意，試圖摧毀俄國，使其淪為殖民地；且一如他在二月入侵時所強調，烏俄同屬一個民族，有共同文化傳統，可溯及中世紀的基輔羅斯，烏國應重回大俄羅斯，齊力重振昔日榮光。如此這般，加上核武威脅，兼併鄰邦領土的帝國主義霸道手法盡出。

不過，普廷野心雖大，俄國也擁有全球最多核子彈頭，但世人從一場烏俄戰爭，卻看出其本事與野心差距甚大。七個月前入侵，理不足氣不壯；親自指揮俄軍作戰，卻未能展現優勢「三日亡烏」；輕啟戰端，國際制裁及孤立重挫政經社會；陷入持久戰之後，被迫動員導致人民外逃；拙劣的「併吞三部曲」引發國際公憤，兼併克里米亞的故技難再得逞。如今，戰事逆轉，普廷頭殼發燒，正所謂侵略者沒好下場，而昧於時勢、演出蹩腳的主角，不知如何收場。

國際社會關切俄國是否在戰事失利和新併土地受攻擊時，果如其所揚言，祭出戰略核武手段，把情勢推向危險新局。美國就此已明確警告，在烏俄戰爭使用核武將造成「災難性後果」。我們台灣人除了關注烏俄情勢新發展，面對一丘之貉，同樣陷於「民族偉大復興」狂熱的惡鄰脅迫和併吞野心，實無事不關己的奢侈，要加緊精神武裝，積極提升因應挑戰的自立自強實力。這一攸關台灣生存的努力，不能因九合一選戰正酣而旁騖延誤。

除了每天來亂的中國機艦軍事侵擾，並變本加厲越過台海中線，灰色地帶作戰也是現在進行式。據《紐約時報》報導，Facebook和Instagram的母公司Meta上週二表示，它移除了這兩個國際社群媒體上的中國宣傳運動，因它意圖干預美國十一月期中選舉。中國最新宣傳運動有別以往著重「大外宣」，把重點放在分裂的美國國內政治，貼文假裝自己是美國人，冒充保守派，宣傳槍枝權利、反對墮胎，批評拜登總統；或以自由主義者形象出現，反對槍枝並促進生育權利。不過，其英語錯漏百出，未能吸引大量追隨者。

可以想見，對於正處選戰熱季的台灣，中國不會袖手無為。從而，檢視並投票否定與中國同一立場的候選人，是台灣公民自衛自保最起碼的作為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法