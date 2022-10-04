自由廣場》戰南北 戰不完

◎ 張約翰

米其林必比登的推薦名單引發的議論才剛平息，Disney+推出的《台北女子圖鑑》，在社群平台上再引發新一輪的戰南北。由於才播出三集，一位台南女性到底在台北遇到了什麼、又發生什麼改變，現在要下結論還太早，但劇中許多刻意硬要為台南與台北貼上的標籤，給了許多人戰南北的材料，顯然還可以隨著本劇的播出時程不斷戰下去。

這次僅由串流平台（OTT）播出的本土戲劇能引發熱議，不僅呈現台灣南北刻板印象與自我認同建構，還可以引導至南北差異主觀感知的意識形態化。

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網路上戰南北已經像流行性感冒一樣，隔一陣子就引偶發事件流行一波，而且還有逢年過節的季節性流行。從人行道品質到番茄怎麼吃，食衣住行樣樣可戰，呈現的是不同地區長期在不同歷史與物質條件下發展出來的差異。但賦予這些差異主觀評價後，就很容易能在社群平台引發議論。當然許多這些差異可以各觀指標比較，但戰南北這種社群嘴砲戰憑得是爭一時口舌的爽感，誰那麼認真去找數據、看數據呢？

將客觀的指標背後呈現的政策與資源分配問題放到一邊不管，純靠主觀的感知來形塑南北的自我認同與刻板印象，使得這樣的論戰更容易，進一步引導到兩地選民的意識形態傾向差異。於是靠著主觀感知，在論戰中台北人可以被形塑成「不懂台灣的天龍人=既得利益者=深藍鐵票區」，台南則是「傳統熱情的台灣人=被壓迫者=綠營支持者」。戰南北的反覆操兵，使得大選將至時，社群熱議話題更容易被引導到意識形態層面。

回到本劇來看，女主角學生時期對台北的強烈憧憬，是角色對台北的刻板印象形塑過程；將職場遭遇到的種種挫折與台北劃上等號，則是劇情對台北刻板印象的形塑。如果指責這兩者，或為這兩者辯護，亦即不論異議或共鳴，都等於與女主角或劇情共同參與這個刻板印象的形塑過程。

身為除當兵外從未離開過的台北市民，筆者並沒有什麼引以為傲的感覺，畢竟城市太大而生活範圍太小，與其為一個虛幻的城市認同感打嘴砲，更關心的是日常的食衣住行能不能感受到幸福。女主角之所以非來台北不可，是因為她以為幸福就在這裡，而不是為了當個台北人。台北人不是什麼了不起到值得一貼的標籤，能幸福才是。

（作者是世新大學傳播博士）

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