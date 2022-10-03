自由廣場》未被授權的自辦公投 不合法

◎ 雲程

今年二月二十二日俄羅斯透過〈友好合作互助條約〉承認其控制下的烏東涅次克、盧甘斯人民克共和國為主權國家並建立軍事基地。隨後，「應邀」派兵維和。再兩天，俄羅斯以「特殊軍事行動」為名直攻基輔，意圖消滅烏克蘭。

隨著戰事不利，俄羅斯重整策略，全力維繫烏東，以求此處到克里米亞自治共和國的海岸連續性。二○一四年克里米亞透過公投加入俄羅斯的故技又被重施。九月二十三到二十七日，無視邊界不明確與不穩定，頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱州和赫爾松州等四地區仍自辦公投。在軍方以安全為由到府服務下，贊成者高達八十七到九十九％。三十日四區領導人與普丁簽署加入俄羅斯聯邦條約，成為俄羅斯聯邦主體（constituent entities）之一。俄羅斯外交部聲稱「全民投票在完全符合國際法的規範和原則的情况下舉行」，是這樣嗎？

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查一九○七年〈海牙第四公約〉「禁止強迫被佔領地居民向敵國宣誓效忠」（45條）、「嚴禁劫掠」（47條）；一九四九年〈日內瓦第四公約〉「本公約適用於兩個或兩個以上締約國間所發生之一切經過宣戰的戰爭或任何其他武裝衝突，即使其中一國不承認有戰爭狀態。」（第2條）、「如憲法形式或政府形式的變化、新的軍事或政治組織的建立、國家的解散或新政治實體的形成…為國際法所禁止」（第47條，國際紅十字會解釋）等國際法皆明文禁止佔領國兼併佔領區。

領土公投的必要形式是原擁有者的授權與住民的自由意志，最後透過條約與憲法規定完成讓渡程序。這套程序規定目的是以法律手段消弭為領土擴張而發動戰爭。若俄羅斯自辦公投的玩法可行，等於鼓勵戰爭與分裂，國際社會將同受威脅，難怪連中國、哈薩克、羅馬尼亞、土耳其等國都強力反對。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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