自由廣場》新竹媽媽 勇敢站出來

◎ 陳忻

「言論自由」一直以來都是我們台灣引以為傲的瑰寶，新竹有位媽媽，只是表達她對林智堅當市長時的政績表示肯定和讚賞，就遭到與她意見相左的人肆意攻擊，導致這位新竹媽媽害怕到關閉臉書。

伏爾泰曾說過「我並不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的權利」，今天這些肆意打擊異己的人，無疑是替伏爾泰這句話做出了最壞的示範。

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不管立場如何，我認為尊重他人的想法是很重要的。若要反駁對方的想法，應該用具有邏輯且理性的方式討論，而不是讓社交媒體成為唇槍舌劍的戰場，導致當事人不敢講真話，這無疑是在開民主的倒車，在台灣社會不該出現的啊。

我是一個即將有投票權的學生，我的這一票會投給真心做事的人。而我也真心希望不要有這些打擊異己的人士，來糟蹋我們驕傲的言論自由。選舉應聚焦於候選人的政見。也希望這位新竹媽媽不要因此開始害怕表達自己的看法，不須畏懼這些極端人士的言論，並且應該為你講真話的行為感到驕傲，讓我們一起守護台灣人民說的權利！

（作者為政治大學商學院學生，高雄市民）

學霸女神的幻想與現實

◎ 陳俊光

曾有病患告知「閒暇時愛看穿越幻想小說」，筆者同理道：「人生這麼不順利、能夠穿越也蠻好的。」不料患者卻靈光乍現地說：「小說只是小說、又不是每個人都有主角光環。」其後，患者的工作表現更好，人際關係也有改善。

日前看到高虹安《面試郭台銘》的片段，不禁想起網路上的言情幻想小說，友人更告知其一的副標就是「霸道总裁&女神学霸」～這完全符合郭高兩人的人設，內容的離奇程度也相去不遠。

再離奇的幻想小說也有人愛讀，幻想自己就是主角，獲得當權者（斐陶斐、資策會、列名千人計畫的指導教授、鴻海總裁）的賞識提拔、破格優待，同時受到異性的青睞與同性的尊敬…，以白日夢撫慰在現實中受挫的心靈。而且，當女神（自戀投射的對象）被批判，被崇拜的偶像與其粉絲都會無法接受，會把所有質疑者都視為被動員的網軍（正如十月一日《董事長開講》中高虹安的言論），絲毫不反省本身的雙重標準與傲慢、也不反省己方對新竹媽媽更惡質的恐嚇追殺～這也是一種自身恨意的投射。

然而，幻想終究是幻想。即使偶像真是天之驕子，粉絲也永遠不會享受到她曾擁有的優遇。萬一女神當選市長，市民可能活得像富士康深圳廠的員工，經常在公司頂樓徘徊，而行走避孕器也將繼續是婚戀競爭中的魯蛇。

奉勸新竹市民與所有柯粉：如果真想擁有更好的生活，就別再沉溺於自戀的幻想，多出門看看新竹這八年來的變化、也多閱讀多比較各國的防疫成績（包括經濟發展與通膨指數）。如此，年底您將會做出更理智的選擇，也更可能享有各方面都更令人滿意的人生～正如筆者首段提及的個案。

（作者為精神科醫師，台北市民）

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