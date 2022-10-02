自由共和國》曾進發／無所事事的快樂

大武鄉［1314號的藍］

曾進發／攝影詩人

金崙溫泉橋上騎自行車吃冰棒的小朋友

秋天無所事事的漫步台東靜謐的鄉徑

池上鄉金城武樹銀河

凝視太麻里滿山金針花仰天怒放

太麻里鄉金針

金針花爬階梯爬成了一首詩

我享受著無所事事的快樂

靜夜看銀河看雷雨胞看閃電

在原住民巷弄間尋找老時光的浪漫

失眠時寫一封情書給過去的自己

我在大武鄉1314號藍想念妳

享受著無所事事的快樂

快樂可以很輕鬆地深入五臟六腑裡

閱讀閒暇閱讀空氣與藍色海洋討論音樂

呼吸夜空中星光閃爍的夢想

我享受著無所事事的快樂

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