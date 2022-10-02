自由共和國》曾進發／無所事事的快樂

曾進發／攝影詩人
秋天無所事事的漫步台東靜謐的鄉徑
凝視太麻里滿山金針花仰天怒放
金針花爬階梯爬成了一首詩
我享受著無所事事的快樂
靜夜看銀河看雷雨胞看閃電
在原住民巷弄間尋找老時光的浪漫
失眠時寫一封情書給過去的自己
我在大武鄉1314號藍想念妳
享受著無所事事的快樂
快樂可以很輕鬆地深入五臟六腑裡
閱讀閒暇閱讀空氣與藍色海洋討論音樂
呼吸夜空中星光閃爍的夢想
我享受著無所事事的快樂
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《自由共和國》強力徵稿
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