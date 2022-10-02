自由共和國》小笠原欣幸／日台關係發展的五十年

2011年，日本遭受東日本大地震後，台灣民眾給日本大量捐款和捐贈物質，讓日本一般民眾對台灣有了極其正面的印象（路透檔案照）

小笠原欣幸／日本東京外國語大學教授

今年是日中建交五十週年，這也是日台關係發展的五十年。

目前日中關係陷入窘境，哪裡有一個國家被締結友好和平條約的國家發射飛彈到自己專屬經濟區（ＥＥＺ）的？所以，日本社會對中國持有警戒心。相比之下，沒有外交關係的日台卻進入空前友好，彼此都在提升好感度的局面。

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五十年前，北京希望台灣在國際上孤立，這樣一來台灣就不得不向北京靠攏。然而這個希望完全落空。雖然台灣被逼到國際政治的牆壁，但並沒有失去方向，而是發展經濟，推動民主化，促進多元社會，成功地提高了在國際社會的存在感。今天的台灣，多數民眾不希望與中國大陸統一。

回顧日台關係的發展歷史，我想指出影響較大的三個因素；（一）相互免簽證（二○○五年），（二）東日本大震災（二○一一年），（三）日台漁業協議（二○一三年）。

相互免簽證

台灣方面早在一九九四年就開始針對日本旅客適用五天免簽證，後來擴大到九十天。二○○五年日本也開始針對台灣旅客適用九十天免簽。加上，日台雙方簽署〈開放天空協定〉，日台航線涵蓋日本的地方機場，航班大幅度增加，促進雙方旅遊熱。尤其台灣掀起個人旅遊熱，很多台灣旅客到日本的鄉村旅游。

對日本旅客來說，台灣不只很近、便宜、安全，也具備「美食、好茶、算命」等等女性旅客喜歡的文化魅力，也是日本高中生的學校海外旅遊的首選。相互免簽更是促進了雙方縣市交流，各種團體社團交流。

雖然相互免簽是全球潮流，但是考慮到日台間沒有外交關係，其意義非凡。從台灣的角度來講，台日交流日益增加，逐漸彌補斷交的損失，台灣人開始對未來充滿信心，而且免簽證讓台灣人感受自己也跟其他國一樣，可以自由地旅遊日本或歐美，以間接的方式增強台灣維持現狀的信心。

東日本大震災

日本遭受東日本大地震後，台灣民眾給日本大量捐款和捐贈物質，讓日本一般民眾對台灣有了極其正面的印象，其效果逐漸顯現。事情過去多年，依然可以聽到日本人的謝意。其實，台灣民眾捐款也不只是針對日本，也捐獻給中國的四川大地震。中國政府表達謝意，也在八八水災之際送大量捐款給台灣。但是，中國的統戰以及對台騷擾並未因此而減少。日台一般民眾逐漸發現和中國相比，日台雙方的價值觀更接近。日台每次發生重大災害之際，都會擔心彼此的安危，互相支援，互相鼓勵。

日台漁業協議

日本和台灣之間並不是沒有矛盾和歧見。尖閣諸島（台灣稱釣魚台列嶼）周邊海域的漁業問題懸念很久，可以說是卡在喉嚨的魚刺。搞不好，會破壞日台關係。

然而，已故安倍晉三首相和馬英九總統都展現出智慧和誠意，積極推動談判，最終在二○一三年雙方簽署「日台漁業協議」。談判過程實屬不易，雙方的歧見很大，日台內部都有主張一寸也不能讓的強硬派，但是雙方都有更多的人士不願意看衝突擴大、破壞的日台關係。最後，雙方雖然保留關於領土問題的主張，各自退讓一步，務實地處理問題，成功地拔掉魚刺。

我們要展望下一階段的日台關係。就日本方面而言，主要是保持日常交流的同時，加強在外交和安保領域的作用，不讓中國隨意攻台。讓日台關係更加緊密也是遏制中國讓其「難以動手」的一個對策。

近年來日本出版有關台灣的書籍到達約四百本，表示日本關心台灣的領域很廣泛、多元。《台灣相關書籍的指南書》介紹日本學術界、文化界研究台灣的成果。今後日台還需要更多、更深入的相互了解。

最後，我想提到一個好消息：日本京都橘高校吹樂團將到台灣參加國慶大會的演出。祝福日本高中生為今年國慶帶來特別的歡慶氛圍，也希望大家感受日台交流中新世代的能量。

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