自由廣場》普廷錯在哪裡？

◎ 宋亞伯

俄羅斯在烏克蘭的戰事節節敗退之際，普廷發佈局部動員令，消息一出，頓時湧現大批人潮爭先恐後外逃，與半年多前烏克蘭婦孺逃難鄰國的景象，形成了絕大諷刺。

事實上，就在最近，烏克蘭對被俄羅斯侵佔的領土進行反攻，取得巨大進展，收復烏東大片失土；而本來就師出無名、士氣低落的俄羅斯軍隊則是倉皇敗退，乘勢追擊的烏克蘭甚至對俄軍喊出「要嘛投降，要嘛快逃」的心戰喊話。

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也不過就在去年底今年初，當俄羅斯在烏克蘭邊界集結大軍，作態隨時可能進攻烏克蘭的時候，普廷意氣風發，當時各方也一致認為，以俄羅斯的壓倒性優勢，必然可以在兩三個星期內佔領烏克蘭全境。

當其時也，不但有多位歐洲大國包括法德義三國領導人絡繹於途，前往莫斯科斡旋，希望普廷以國際和平大局為重，簡直到了卑躬屈膝的程度；當其時也，法國總統馬克宏甚至建議烏克蘭放棄部份領土以換取和平；連美國也表明不會直接軍事干預，和俄羅斯發生正面衝突，甚至暗示可以協助安排烏克蘭總統澤倫斯基流亡國外；凡此種種，無不顯現出當時烏克蘭亡國在即的末日景象。

然而萬萬沒想到，英勇高貴的烏克蘭人民，在英勇高貴的澤倫斯基總統領導下，竟然挺起脊樑，奮勇抵擋俄軍的第一波入侵，粉碎了「頂多兩三個星期就可以搞定烏克蘭」的神話，爾後才有西方各國一波波軍援，甚至終於形勢逆轉，開始發動反攻，獲得一連串勝利。

烏克蘭的以小博大，扭轉形勢，固然展現了烏克蘭人民的英勇和被激發出的同仇敵愾之心，同時也反證了俄羅斯太過自信與普廷的自大自滿。

普廷在烏克蘭毫無挑釁的情況下，貿然發動對烏克蘭的滅國式戰爭，首先就犯了太小看對手的冒進。進一步說，在這種自大自滿心態的導引下，為戰爭所做的準備又怎麼可能來得周全？對對手的評估又怎麼可能來得精確？

一言以蔽之，在普廷驕矜自滿的心態下所發動的這場侵烏之戰，從一開始就名不正言不順，如今在不到七個月，敗相漸露，不得不動員徵兵。而普廷竟又發出核威脅，擺出一副流氓嘴臉，完全無視身為大國所應負的責任與義務，非但沒有做到他所誇口「恢復往昔俄羅斯帝國的榮光」，反而讓所有俄羅斯人蒙羞！

（作者為美國台僑，資深媒體工作者）

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