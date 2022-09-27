自由廣場》一心念佛 何來係金ㄟ問題

◎ 張勳慶

台中地檢署日前以不起訴回應外界所指控，大甲鎮瀾宮內黃金媽非純金，而是金包銅。此一指控也得到廟方證實，高四‧二公尺，重二七○公斤的黃金媽祖，其實是用銅為內層材質。而再用新北市黃金博物館內，借用央行黃金展出的大金磚比例去對比，其實用簡單粗估便可知大甲黃金媽祖，不可能全都是黃金材質。會發生此事，明顯與顏清標個人和廟方經營有關，所以才鬧出這場真實版的「大佛普拉斯」風波。

可是在國內宗教信仰，特別是佛、道教廟宇，還有網路上的星座命運，從某方面來看，除了高度世俗走向外，其實也和正信愈來愈沒關係，所謂神跡顯赫，背後換來的是廟方生意興隆，香油錢已非大宗，問事、代筆，所收取的手續費和場地租金，可和大型律師事務不相上下。至於靈不靈、神跡是否和特效藥一般，竟成了主流信仰，神明過生日更是砸錢，請些屁孩去橫行霸道和疲勞轟炸，最後連警察都視若無睹，此種表裡不一，不也和金包銅一樣，因為如果有正信，廟方是不會搞出一尊黃金媽祖，當成招牌，信徒也不會去計較是否純金。

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可是，這類神棍早就走路有風，每逢選舉政客逢廟便拜，基本上就是把廟宇，當成地方上樁角或大咖派系，每個政黨和政客都前來挖角，最後神明早就成了吃銅吃鐵人心下的肉票，但是廟方卻愈來愈金光閃閃。當然也會為自己包裝美化形象，在發生災情時捐錢，無災無難便捐醫療資源，也算是作秀也做事，摸蛤蜊兼洗褲。可是一念相應一念佛，基本上不是信佛或勤走廟宇，而是心存善念和力行，不過在資本和商業運作下，你我也變成了另類金包銅的媽祖，表面上的拜拜，但骨子裡更多的是五蘊不空，求神送上名利雙收。

在大眾運輸上手拿心經等佛書猛Ｋ，身上帶著佛珠，有事沒事嘴上唸阿彌陀佛去使喚人，那又和生活周遭，那些把請、謝謝、對不起，當工具使用的心機人有何不同？家中一定要請尊神像，又有個人專用佛堂，就有人生智慧和內在平靜嗎？馬克斯說批判宗教，是批判一切的基礎，大概就是看多又看穿，世人慣用宗教去進行罪惡手段。成人社會是用謊言和虛偽去構成，因為裡面有太多既得利益和交換遊戲，大甲黃金媽只是證明確有此事。

（作者是文字工作者）

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