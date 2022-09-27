自由廣場》核酸盛世的高級黑與低級紅

◎ 愚工

原定於今年十一月三、四日在中國杭州舉行，旨在透析核酸藥物的全產業鏈，促進產學研融合，促進中國核酸藥物產業化發展，論壇主題為「核酸盛世今宵會‧共洽產業未來觀」的醫界盛會，因不明原因被取消。這個取消引發多種揣測。

被取消的禍首出在「核酸盛世」這四個字。正面看，這四個字是在讚譽核酸產業的興起與未來，反面看，它有暗諷習近平清零政策的嫌疑。「核酸盛世」這四個字讓人眼前跳出中共政府為了執行習近平的清零政策，導致人民不分男女老幼排成大隊接受核酸檢驗的「盛況」；同時也勾起人民因不耐頻頻排大隊被核酸檢驗造成生活不便，甚至被侵犯人權，敢怒不敢言內心深處的「盛怒」。

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「核酸盛世」這四個字究竟是在讚譽關懷人民生命的清零政策「德政」，還是在暗諷清零政策的愚眛不堪帶給人民的「盛怒」，不同立場不同解讀。原本只是一場單純的醫界盛會如今被取消的事實，折射出習近平政權陰狠蠻橫的文字獄，而這文字獄又源於其多行不義導致的心虛心慌與不安。

「核酸盛世」這四個字，用中共的語境說，就是高級黑兼低級紅。低級紅就是用「盛世」兩字露骨地讚美當朝，高級黑就是用「盛世」兩字明捧暗諷，讓當權者恨得牙癢癢的。單純的醫界盛會被取消，折射出習近平政權的困境與危機。

（作者業商）

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