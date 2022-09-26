自由廣場》那三分之二公務員都要辦

◎ 老公僕

「清查全南市警電腦上網紀錄？」投書，以員警被檢舉上班時間用公務電腦看動漫影片，警分局迅以「記過調職」懲處，對外義正詞嚴表示要整頓警紀，作者認為員警行為雖不妥，但未嚴重違法亂紀，影響公眾利益，處分過重，顯失公平。

筆者認為，公務員懲處應秉持公平及比例原則「依法辦理」，不能被媒體、輿論或檢舉人意見所左右，也不能因機關首長為博取嚴明公正的形象而恣意為之，避免矯枉過正，打擊公僕士氣。若偶爾上網看影片就要重懲，恐怕三分之二以上的公僕都要被記過調職。

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公僕上班時間從事私務的情形，不勝枚舉。到班後才吃早餐，有空就嘮叨家務事、聊是非、論八卦、上網購物、找美食，用電腦或手機LINE來LINE去與公務無關的私事，甚至心存僥倖溜班外出，都時有所聞，只是長官睜一隻眼閉一隻眼或未被發現而已。

公平分配工作，避免勞逸不均，並加強業務品質的監督與管考，讓公僕都能盡職負責，具有榮譽心及責任感，降低上班時間從事個人事務的機會，自然可以促進整體的行政效能，提升民眾對機關的滿意度。公僕偶爾犯錯，則應視情節輕重、是否累犯或慣犯，在合理規範內依比例原則為適當懲處，才是正確的做法。

（作者為三十年資歷九職等公務員）

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