自由廣場》18歲公民權，誰打假球？

◎ 王玉美

年底九合一選舉，除了地方公職人員選票之外，還有一張「十八歲公民權」的公投票。

今年初，立法院在朝野一○九位委員出席（游錫堃院長當主席沒參與表決，國民黨籍李貴敏、鄭麗文及無黨籍的高金素梅三位委員缺席）情況下，無異議通過「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文」，也就是所謂的「十八歲公民權」，這個憲法修正案還要在接下來的「公民複決」獲得超過九百六十五萬張同意票才算正式通過。

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距離投票日只剩下二個月時間，到現在為止，只看到部分民進黨籍候選人偶而拿出「十八歲公投案」的宣傳標語，其他政黨及政治人物幾乎完全不碰觸這個議題。看來，這個「十八歲公民權」的修憲公投案，很可能會功敗垂成於公民投票這個關卡。

世界上已經有超過一百個國家實施「十八歲公民權」，而且多數都是文明進步的國家，台灣早已擠身文明國家之列，我們沒有理由排斥年輕人的參政權利。更何況，朝野立法委員在年初不是全數無異議通過這個憲法修正案嗎？這些政治人物平常不是口口聲聲強調自己有多重視公民參政權嗎？難道又是在打假球？難道不擔心被選民看破手腳？政黨或是政治人物用盡心力來包裝自己甚至是偽裝自己，年輕選民務必要看破假象，發起「反輔選」，抵制那些沒有落實支持十八歲公民權的候選人，並踴躍投票，為自己爭取權益！

（作者為家庭主婦，雲林縣民）

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