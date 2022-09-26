自由廣場》俄國「拉夫」 普廷下半場很難打

◎ 諸葛風雲

近日俄羅斯總統普廷宣布將進行局部動員，希望透過動員三十萬的退伍軍人，彌補進攻烏克蘭的戰損以及解決現在烏東、烏南兩地因兵力不足，造成首尾無法兼顧的窘境。動員令發布後，俄羅斯風聲鶴唳、亂象四起、人民出走暴增，俄烏戰事可能即將進入關鍵的後半場了。

一、志願役為主的軍力已名存實亡：俄羅斯自葉爾欽時代就轉為志願役為主的軍事體制，限制不能進行全民總動員，加上法令限制義務役不能進行國境外作戰，所以俄軍現在已完全喪失主動權。

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二、以局部動員之名而全面動員之實：普廷的局部動員已經是現行體制下，官方所能聲稱的最大動員力道，但是實際上已經看到「拉夫」的情況發生，不論是否有服過兵役被「拉」到就充軍，甚至有大學校園出現抓捕學生充軍的報導。

三、假借烏東居民公投納入俄國領土：為了解套義務役參戰的問題，所以加速烏東地區的居民公投入俄，這樣烏東兩國偽政權即成為俄羅斯領土，義務役充員即可合法地進入戰場。

四、窗飾謊言即將破滅：前線戰況、後勤、氣候的三重考驗，對於俄軍非常不樂觀，官方宣稱陣亡人數與實際陣亡人數差異拉大，後勤補給完全脫節，甚至庫房壓箱武器狀況極差也不得不用，加上即將進入冬季，所需的後勤補給更為龐大，對進攻方非常不利。

五、周邊小國開始蠢動：近日阿塞拜疆再次攻擊亞美尼亞、吉爾吉斯與塔吉克也爆發衝突，都突顯俄羅斯在中亞的勢力正在弱化。

六、歐洲各國對於俄國能源依賴逐漸降低：自俄烏開戰至今，歐洲各國在制裁俄國同時也在降低對俄國能源的依賴，目前已見成效，其中天然氣的儲備已經超過八十％，今年冬天應暫時無虞。另外各國也加強對於烏克蘭的軍事援助，開始協調如F-16戰機、M1戰車等，使得烏軍戰力持續上升。

烏俄戰事仍不斷有新的變化，烏克蘭現已全民皆兵，除了軍事上走向「北約化」，國內也正進行「去俄化」，安全部門也在清除國內的親俄勢力及第五縱隊，這對於台灣的未來發展具有方向性的指標意義—我們必須有自我防衛的決心，盟國才會義無反顧的支援。

（作者為大學助理教授、軍事部落客）

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