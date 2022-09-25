自由廣場》「廉能城市」與選舉

◎ 葛傳宇

今年選舉的「論文門」引發一系列的泥巴抹黑抹紅抹黃，越來越讓中間選民嫌惡。但也不禁讓人反思，選舉真的這麼扭曲人性？難道沒有正向的選舉思維嗎？

廉能城市(city of integrity)將是擺脫政黨惡鬥的可行路徑之一。簡單講，就是以主政的縣市為範圍，全面進行總體檢，例如行政措施的不透明、人事升遷的不公平、既有公共工程的品質與安全、以及未來開標的興利與除弊。

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為什麼是縣市主導，而不是中央？受限於憲法規定總統只能連任一次，任期最多八年，現在正逐漸進入領導人可能成為跛腳鴨的階段。未來兩年，基於爭取繼續執政之政治考量，肅貪查案將不是主政者政治意志的所在。

另外一個制度上的缺陷，是來自於中央的廉政專責機構雙頭馬車。二○一一年馬英九總統任內創設了法務部廉政署，原本師法香港廉政公署，可惜換黨執政之後，卻仍然沒有賦予足夠的人力資源與獨立辦案地位。此外，調查局與廉政署之間互相不分享情資的尷尬局面。再加上這兩個廉政專責機構的首長，近年來都淪為調節資深檢察官佔缺過水的工具，在在弱化了肅貪辦大案的功能。難怪外國學者形容廉政署是沒有牙齒的紙老虎。

廉政包括三領域：肅貪、防貪、反貪。地方首長只有行政權，沒有司法調查權，因此地方主導的廉政建設，效益在於預防貪污與反貪教育。可以小到形塑主政者個人誠信，大到城市公共工程品質與安全。

具體運作之道首在於縣市首長的個人政治意志，以身作則就可以風行草偃。接下來就是充分授權並且提供足夠的行政資源，任命一個專業的副市長或副縣長，督導政風處以及所屬各機關政風人員，明確訂定績效指標，拔擢優秀政風主管，展現廉政新氣象。

多年來，本人接觸各部會採購主管，都有共同的挫折感，他們私下感慨優質的廠商嫌麻煩或是不願意卑躬屈膝，往往不參與公共建設的投標。所以，得標廠商常出現是業界口碑不佳，或者是走偏鋒的借牌廠商。從新竹棒球場到八德羽球館，施工品質昭然若揭。如果不從廉政制度面下手，下一個得標廠商不見得會更好。

如果多個縣市首長，不約而同的推動廉能城市，地方包圍中央，說不定，就會成為台灣的施政亮點，透過跨國城市交流，進而把台灣打造成「廉能島」。

（作者為國際透明組織會籍認證委員）

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