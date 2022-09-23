社論》台美軍事合作應有開放思維

美國國會正推動「台灣政策法」，包括納入軍事融資等助台條款。拜登總統接受訪問時再度表示，若中國武力犯台，美軍將防衛台灣。美國與加拿大軍艦隨後也連袂例行性通過台灣海峽，外界視為民主盟友對中共擴張的聯合反制。如今，美國立法、行政部門分別推進，持續升高力道捍衛台海和平穩定，戰略模糊政策向清晰化邁進。尤其台美軍事合作日趨密切與擴大，台灣已是美軍針對印太部署的重要環節，這些發展均使所謂「疑美論」、「棄台論」等說法不攻自破。

這是拜登第四度以總統之姿表態防衛台灣的立場，細數過去發言，多與國際重大事件有關。例如美國自阿富汗撤軍、俄羅斯侵略烏克蘭時，外界懷疑美國是否還會力挺台灣，拜登拋出明確訊息，平息議論。也讓想破壞台美關係的人，無法再亂做文章。然而，「疑美論」消退，另一種謬誤說法又出現。認為美國如向台灣過度傾斜，恐更促北京改變台海現狀，加速武統的攻勢。八月初美國眾議院議長裴洛西訪台後，台美兩地政策討論圈，興起類似言論。論其本質，仍是不樂見台美關係快速成長，並以中國可能反彈為藉口。而這也隱含中共升高軍事迫台之舉，乃被動而為，並非挑釁，形同附和北京的說法。

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美國參議院外交委員會通過「台灣政策法」，修正版增至一五六頁，被譽為「深具代表性的旗艦型挺台法案」。雖還未完成立法程序，但若干表面贊成、實際反對的說法，已開始浮現。例如︰「生病要吃藥，但不是一次全部吞下去」，或說「一口氣全部通過，的確踩進兩岸紅線」。這是從北京角度看待台美關係，自我設限避免觸怒。或對法案中最關鍵的軍援條款，提供六十五億美元強化台灣防禦，傾中媒體刻意導向︰「台灣將因此失去建軍主導權」、「限縮美國行政部門裁量權對台禍福難料」等。過去總說美國棄台，台灣危殆；現又說美國助台，台灣危矣。兩種說法互斥，背後卻多屬同類人，目的就是要不斷唱衰台美關係。

這一部重整台美關係的法案，在軍事合作方面，除了軍事融資外，另還要求美台舉行兵推、軍演等建立全面訓練計畫，讓雙方軍隊得以發展「協同作戰能力」。對於正檢討兵役制度的我們，提供了更廣闊的軍事合作空間。目前蔡政府正研議是否將義務役四個月役期，延長至一年，以因應台海局勢。但外界也擔心國軍目前的軍事訓練，若無精進內容，恐使役男視為「浪費時間」，影響徵兵成效。倘若以開放思維，將役期的延長，部分受訓納入台美軍事合作架構，遴派一定數額的役男，赴美接受美式的軍事訓練，讓雙方軍隊得以從最基礎開始，發展相互操作性，這也奠定未來協同作戰基礎。國軍過去雖也有派赴美國等軍校就讀的作法，但人數有限，若能從義務役的受訓做起，既擴大台美軍事合作的範圍，注入跨國交流科目，也助於打破社會對義務役訓練的刻板印象。

隨著國際情勢的快速變化，軍事思維與訓練方式，需要打破傳統封閉模式，採取更開放與交流的作法。二○一四年克里米亞遭俄羅斯併吞後，美國展開對烏克蘭提供武器與協助訓練，厚實自我防衛力量，不僅阻擋俄羅斯自今年二月發動的軍事入侵，甚至能轉守為攻。隨著普廷與習近平這兩位俄中獨裁者聯手，試圖東西擴張讓民主陣線難以兩頭兼顧，情勢日漸險峻。美國國會盼能迅速建立台灣的防衛能量，這並成為跨黨派重要共識。去年底美國參議院共和黨人即已提出「台灣嚇阻法」，給予軍事融資與其他協助。面對二○二七中共建軍百年目標，不少專家擔心可能成為動武的時間點，這次再由兩黨提出全面性「台灣政策法」，其中軍事融資計畫，自明年開始共五年，就是為了趕在二○二七年建立台灣在抗中的嚇阻力。

然而，由於美國國會面臨改選，「台灣政策法」要在會期內於兩院通過，難度極高。為不使外界出現倒退的解讀，蔡政府這邊也獲得消息，美國國會正溝通擬以修正案方式，把攸關軍事安全的法案包裹於年度國防授權法中通過。讓最關鍵的軍事條款先行，這意味我們必須盡快做好準備。除了軍售外，未來美方還可能會有無償的軍備援助，並擴大軍事訓練，甚至涵蓋與日本等民主盟邦的多邊安全合作，以應對可能的區域戰事。而在這朝向準軍事同盟的發展，人員的交流與對接最為關鍵，跨國緊密軍事合作，加速並大幅強化台灣的戰力，這樣的建軍主導權，才算真正有效建立。

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