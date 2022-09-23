自由廣場》難道高虹安也瞧不起郭董？

◎ 蔡敏雄

這個社會，人們常常崇拜高學歷，然而，高學歷與高IQ，並不見得就會有高品德、高素養、高愛國心、高EQ、甚至高成就。因發現DNA雙螺旋構造，獲得諾貝爾醫學或生理學獎的James Watson；因研究量子電動力學有貢獻，獲諾貝爾物理獎的Richard Feynman；因發現電晶體獲諾貝爾物理獎的William Shockly，他們的IQ都在一二五前後（IQ為個資，這是他們在學生時代所透露）。另外，因開發生物大分子的同定與構造解析法獲諾貝爾化學獎的田中耕一，只是日本國立東北大學的工學士；因開發電腦斷層掃描獲諾貝爾醫學或生理學獎的英國電子技術員Godfrey Hounsfield 也沒有顯赫的博士學位。相較之下，柯文哲IQ一五七，又有醫學博士學位，自命聰明絕頂，應是摘取諾貝爾桂冠的絕佳人才，可惜，連市政施政滿意度都是敬陪末座。

民眾黨立委高虹安與柯文哲物以類聚，傲視自己學歷，卻不知人外有人，天外有天。聞名全球的日本國際牌「松下電器實業株式會社」會長松下幸之助，幼時父親經商失敗，小學四年級就退學，十八歲才進入關西商工學校夜間部預科，松下沒有高虹安瞧得起的學歷，卻是偉大的企業家；舉世聞名的發明家愛迪生，沒受過正規的學校教育，當然更不是高虹安瞧得起的料子，卻是世人敬佩的發明家。高虹安的前老闆鴻海公司創辦人郭台銘，是中國海專畢業，難道高虹安也瞧不起他？

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高虹安高學歷，沒高素養，自恃學霸，「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是學術成績第一名畢業，我們今天不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」，不但侮辱中華大學及學生，也衊視教育制度。如此囂張，真能當新竹市長？

「低頭的是稻穗，昂頭的是椑子」，飽滿的穗子，往下低垂。高虹安絕對不是飽滿的穗子！

（作者為醫師，台中市民）

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