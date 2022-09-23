自由廣場》我們要留給後代一個什麼樣的台北？

◎ 李東明

台北是一個現代化的都會，也具有多元包容的都市特性，歷史的洪流將大江南北的人聚集在台北市，也讓各種不同民族匯集在台北。我們可以看到中國各省的特色濃縮在台北，也可以處處看到異國的風情，這就是台北的魅力。

近年來，為了加速整治都市窳陋地區，開始了危老重建。危老重建是立意良善的制度，希望透過簡化作業流程，加速都市的更新，強化都市的防災韌性。但是，它卻也是一個加速城市改建的雙面刃，讓許多具有價值的建築物，或是我們習以為常的都市風貌一夕就變樣。

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北門特區（西區門戶計畫），是台北市政府施政的亮點，除了柯市府上任之初，就以無比的魄力拆除忠孝橋引道（俗稱北門高架橋），讓北門重見天日。之後的幾年，無圍牆博物館群、白晝之夜、台北燈節都在這個區域陸續舉辦。最近我們聽說博愛路有一個「博愛路危老重建大樓新建工程」案，將會大大的改變這個地方的景觀。

北門被台北市政府塑造為西區門戶計畫的亮點，「北門 新國門」也變成一個耳熟能詳的宣傳口號。在北門周邊，鐵道部、台北郵局、撫臺街洋樓、三井倉庫、大阪郵船商社、博愛路二、四、六、八號街屋等文化資產林立，北接目前正當紅的大稻埕街區，南連西門町、博愛特區，居文化台北的樞紐位置。試想：一個十五層樓的巨大量體，出現在北門的正後方，對於這個「文化台北」的都市景觀會是多大的浩劫！

忠孝橋引道拆除後，也讓北門天際線重新被我們看見。我們常常戲謔從鐵道部看北門，會看到「大清國美學」的北門古蹟、「日本國美學」的台北郵局、以及「中華民國美學」的招牌及管理都雜亂無章戰後建築。試問：我們現在還要讓天際線被再度破壞？

都市的發展是一個必然的過程，也是人類進步的重要里程碑。我們絕對不反對都市更新，但也不希望都市更新變成破壞原有都市紋理的兇器。我們也絕對尊重地主改建的需求，但希望大家了解建築物的改建也是可以兼顧都市景觀及都市紋理。我們可以利用在大稻埕地區行之有年的容積移轉策略，縮小開發量體，將剩餘的容積移轉變現。不但可以讓建築物可以改建，開發者可以獲利，都市景觀也得以保全，達到市府、地主與開發者三贏的局面。

（作者為大學教師，著有《百年街屋》）

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