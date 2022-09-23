自由廣場》獨立紀念日、色情網站、金羊毛

◎ 郭維雄

獨立紀念日、色情網站、金羊毛，皆無關農業。農學院學生若在論文寫這些，休想過關；換做是張善政的農委會委託報告，國庫付款數千萬。

在其二○○八年度報告檔案頁六十六，張先生以半頁篇幅標示多明尼加之位置，且從哥倫布講到一八四四年二月二十七日的獨立革命。這故事跟該節的「農業應用線性規劃法」有啥關連？全無。再說，台灣自一九六三年即派農技團常駐該國，農委會豈會不知多明尼加在何方？

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報告附件1-3亦近乎無用。其所謂的「日本政府的農林水產省於二〇〇七年所公佈的IT戰略」，其實是日本首相官邸「IT戰略本部」制訂的計劃概要，環境省網站亦有這份資料。該計劃之具體項目分屬教育、交通、醫療等領域，幾乎觸及國防以外之所有行政機關。張善政報告所言的「色情網站／聊天室」則為原文所無，顯然誤譯其中的「出会い系サイト」（約會網站）。譯對譯錯無所謂，反正原文隻字未言農業。此外，張氏報告頁一一四至一二六幾乎是頁一二七至一三五頁的圖表文字，而且這九頁圖表有八頁稍改尺幅、編號後，重複於頁一三六至一四三。因為不重要，所以說三遍。

東拉西扯之另例：首張澳洲CSIRO「參訪照片」竟是希臘神話人物Jason「獲得金羊毛的故事」（頁五六四）。附件1-6與附件3共以四十六頁講海洋觀測計劃ARGO，神話故事即佔半頁，卻絲毫不提跟ARGO計劃互補的Jason系列衛星，反而以一整頁簡介跟ARGO毫無關連的台灣Argo衛星計劃。更離譜的是「ARGO未來發展」一節，八成以上的內容譯自英國海洋學資料中心（BODC）機構本身的未來策略，改了主詞，張冠李戴。

張氏團隊去澳洲看ARGO所用的探測儀APEX，捨近求遠：早在本世紀初，劉倬騰教授已帶領台大團隊在綠島附近施放過這種儀器，且成功取得衛星轉傳的數據。審查委員點出的這問題最嚴重：看不出ARGO與漁業有啥具體關連。正式報告僅浮泛地補上「海洋生態及永續漁業維護」云云；結論且建議我國加入「非官方」的ARGO。張善政顯然始終沒弄懂，那是聯合國組織架構下的計劃。

問題多多，不及備載。但不知，若這是企業內部報告，上市公司董座老總們如何處理？

（作者從事寫作與翻譯，https://kws.baseed.net）

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